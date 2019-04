Nach seiner Ankündigung wurde es still um Star Wars Jedi: Fallen Order. Jetzt ist auf Twitter ein neues Lebenszeichen in Form eines Bildes aufgetaucht.

Dort sehen wir nicht mehr als einen Runenkreis und das Heft eines Lichtschwertes, das zerstört oder zumindest sehr, sehr alt zu sein scheint.

Die Nachricht auf Twitter könnte ein Vorbote für die am Wochenende in Chicago stattfindende Star Wars Celebration sein, auf der jedes Jahr alle Neuigkeiten rund um den Krieg der Sterne präsentiert werden.

Eintrag auf der offiziellen Webseite

Auf der offiziellen Seite der Star Wars Celebration findet sich jedenfalls definitiv ein Eintrag, der auf dementsprechende Themen hinweist:

"Seid dabei, wenn der Chef von Respawn Entertainment, Vince Zampella, und Game Director Stig Asmussen, euch über das heiß erwartete Action Adventure-Game Star Wars Jedi: Fallen Order berichten."

In dem Absatz steht auch, das wir in Fallen Order einen jungen Padawan spielen, in der dunklen Zeit nach der Order 66. Dazu würde auch die Warnung "Don't stand out", also "Falle nicht auf im Posting passen, denn Jedo zu sein konnte zu dieser Zeit tödlich enden.

Mehr dazu werden wir bestimmt am Samstag erfahren, denn schon der Teaser verspricht noch "ein paar ganz besondere Überraschungen". Außerdem gab es bereits im Februar die Info, dass im April 2019 erste Bilder zum Spiel gezeigt werden sollen.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Was glaubt ihr hat der Teaser zu bedeuten?