Jedi: Fallen Order - Update 1.06 ist da & macht die Kämpfe etwas besser

Seit kurzem gibt es ein neues Update für Star Wars Jedi: Fallen Order. Mit Version 1.06 kommen einige Verbesserungen für die Kämpfe dazu. Neben allgemeinen Bugfixes wird auch die Stabilität des Spiels weiter verbessert. Der Patch ist bereits erschienen und steht für PS4, Xbox One und PC zum Download bereit.

Wie groß ist Update 1.06? Viel herunterladen müsst ihr nicht. Der Download verlangt lediglich 151 Megabyte von euch.

Die wichtigste Änderung ist, dass Cal sich im Kampf nun besser auf die Attacken seiner Gegner und die Eingaben des Spielers reagieren sollte. Dafür haben die Entwickler an seinen Trefferreaktionen, Tritten, Sprintattacken und mehr geschraubt. Offenbar handelt es sich eher um kleine Anpassungen, mit denen sich die Steuerung von Cal insgesamt genauer anfühlen soll.

Da Fallen Order auf den Konsolen mit Performance-Problemen zu kämpfen hat, sind Verbesserungen bei der Stabilität und Bugfixes natürlich auch eine gute Sache.

Hier die offiziellen Patch Notes von Respawn:

We've updated Cal so that he is more responsive during combat. This change includes tweaks to stagger reactions, kicks, flybacks, staff parry and sprint attacks.

Fixed an issue that would cause ledge grabs and climbing to sometimes behave incorrectly.

Fixed an audio issue that would sometimes cause sound effects to play in the incorrect order.

Multiple collision fixes across both Zeffo and Bogano.

BD-1 would sometimes not scan one of the Zeffo Villagers after a shutdown during saving. Everyone's favourite droid is now scanning as expected.

Terrarium sometimes wasn't a very nurturing environment, preventing seeds from growing. It should now give your plants the love and care that they deserve, encouraging them to grow properly.

General stability improvements

Respawn hat in den vergangenen Wochen bereits mehrere Updates für Jedi: Fallen Order veröffentlicht. Mittlerweile hat das Action-Adventure beispielsweise einen Fotomodus und das Lichtschwert lässt sich auch im Endgame vollständig optisch anpassen. Offenbar arbeiten die Entwickler zudem bereits an einer Fortsetzung, was aus aktuellen Stellenausschreibungen hervorgeht.

