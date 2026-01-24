Jujutsu Kaisen hat bereits im Januar eine der besten Anime-Episoden des Jahres abgeliefert - darum kommt die Folge bei Fans so gut an

Endlich bekommt Naoya seine verdiente Abreibung. (© Gege Akutami, Shueisha / Mappa)

Jujutsu Kaisen Season 3 hat gerade erst im Januar angefangen und mit dem Release der vierten Folge die Messlatte ziemlich hochgelegt. Denn Episode 4 der dritten Staffel erzielte auf IMDB nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung mit einer Wertung von 9,8 einen fast perfekten 10er-Score – und das liegt nur an den coolen Animationen.

Season 3 legt einen starken Start hin und sorgt für hohe Erwartungen

Die vierte Episode ist zwar die am besten bewertete Folge der dritten Staffel, aber auch die vorherigen Folgen haben es in sich. Nur die dritte Episode hat mit einer Bewertung von soliden 7,9 eher den Kürzeren gezogen, während die ersten beiden Folgen hohe Bewertungen von 8,9 und 9,3 einheimsen konnten.

Episode 4 hebt sich jedoch nicht nur durch den hohen IMDB-Score von 9,8 ab, sondern hat auch mit einer Anzahl von 10.201 Stimmen die meisten User-Bewertungen von allen Folgen der dritten Season – und das nur einen Tag nach dem Release der Episode (Stand: 23.01.2026).

Spoilerwarnung! In den nächsten Abschnitten befinden sich Spoiler zur vierten Folge von Jujutsu Kaisens dritter Staffel.

Worum es in Episode 4 geht und weshalb Fans so begeistert sind

Nachdem Makis Plan, in das Zen’nin Waffenlager einzudringen, schiefgeht und sie fast ihr Leben im Kampf gegen ihren Vater Ogi Zen’nin verliert, wird sie von ihrer Schwester Mai gerettet.

Dabei opfert Mai ihr Leben für Maki und der “Fluch der Zwillinge” zwischen den beiden Schwestern wird aufgehoben. Maki kann nun das volle Potenzial ihrer “Himmlischen Einschränkung” nutzen und sich am Zen’nin-Clan für all die schmerzhaften Jahre des Missbrauchs von Mai und ihr rächen.

Episode 4 zeigt also Makis Racheakt am Zen’nin-Clan, auf den Fans sehnlichst gewartet haben. Die flüssigen und hochwertigen Animationen des Kampfes sind nicht das einzige, was die Community so vom Hocker gehauen hat, sondern auch die unerwartete Hommage an einen ganz bestimmten Hollywood-Film: Kill Bill.

Maki schlachtet nämlich im gleichen Stile die Zen’nin-Clanmitglieder ab, wie es “The Bride” (Beatrix Kiddo) in Quentin Tarantinos Kill Bill während der Sequenz im Garten getan hat.

Reddit-User virtualgamephotos hat die entsprechenden Ausschnitte von Jujutsu Kaisen Season 3 und Kill Bill zusammengeschnitten:

Auf so viele Episoden dürft ihr euch noch freuen

Die dritte Staffel wird etwas kürzer ausfallen, als Fans es vielleicht gewohnt sind, da diese Season in zwei Hälften unterteilt ist. Teil 1 der dritten Season wird demnach nur 12 bis 13 Episoden beinhalten – das Gleiche gilt für den zweiten Teil.

Bis zur zweiten Hälfte der dritten Staffel wird es also eine Pause geben und es ist aktuell noch nicht bekannt, wann Part 2 erscheinen wird. Wir gehen jedoch davon aus, dass es noch 2026 weitergeht.

Wie gefällt euch die dritte Season von Jujutsu Kaisen bislang und welche anderen Animes stehen bei euch dieses Jahr ganz oben auf der Liste?