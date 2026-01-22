Jujutsu Kaisen Season 3: Fans müssen sich nächsten Monat auf eine erneute Recap-Folge einstellen

Da muss Gojo wohl noch eine kleines bisschen weiter die Bank drücken. (© Gege Akutami, Shueisha / Mappa)

Jujutsu Kaisen ist nach drei Jahren Pause im Januar 2026 mit Staffel 3 zurückgekehrt. Die ersten beiden Episoden fassen die Ereignisse aus Staffel 2 noch einmal zusammen.

Es bleibt jedoch nicht bei den beiden Recap-Episoden, denn bereits im Februar soll der nächste Recap kommen.

Innerhalb von 10 Folgen drei Recap-Folgen

Laut X-User theotakuinsider soll das Animationsstudio hinter Jujutsu Kaisen schon die nächste Recap-Folge für die dritte Season von Jujutsu Kaisen geplant haben. Der Recap soll demnach nach Ausstrahlung von Episode 7 am 19. Februar erscheinen – anstelle von Episode 8.

Jujutsu Kaisen-Fans müssen sich also darauf einstellen, dass nach den nächsten vier Episoden wieder eine Zusammenfassung stattfindet und sich die Hauptgeschichte um eine Woche verzögern wird. Somit hätte Jujutsu Kaisen Season 3 innerhalb von nur zehn Episoden drei Recap-Folgen, da bereits die ersten beiden Folgen die Geschehnisse aus Season 2 noch einmal zusammengefasst haben.

Hier könnt ihr nochmal den Trailer zu dritten Staffel von Jujutsu Kaisen sehen:

1:56 Neuer Jujutsu Kaisen Season 3-Trailer zeichnet den Beginn der gefährlichen Metzel-Spiele

Jujutsu Kaisen Season 3 fällt etwas kürzer als erwartet aus

Es gibt noch eine weitere "schlechte" Nachricht für Fans des beliebten Animes, denn vertrauenswürdigen Quellen zufolge und der offiziellen Auflistung der Episodenanzahl, wird diese Season mit insgesamt 24 bis 26 Episoden in zwei Hälften geteilt – und fällt somit kürzer aus als erwartet.

Jujutsu Kaisen Season 3 (Teil 1) wird also nur 12 bis 13 Episoden haben und würde Anfang März 2026 – sollte es zu keinen Pausen oder weiteren Recaps kommen – enden.

Derzeit existieren keine Informationen über den Release-Zeitraum der zweiten Hälfte von Jujutsu Kaisen Season 3. Es ist aber davon auszugehen, dass Teil 2 von Jujutsu Kaisen Season 3 noch dieses Jahr erscheinen wird.

Hier könnt ihr alle Staffeln von Jujutsu Kaisen, inklusive den Prequel-Film zur Serie, schauen

Alle bisher veröffentlichten 50 Episoden von Jujutsu Kaisen Staffel 1 bis 3 findet ihr auf Crunchyroll, wobei nur die ersten beiden Staffel komplett auf Deutsch vertont sind. Season 3 gibt es aktuell nur im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln.

Außerdem ist der Prequel-Film Jujutsu Kaisen 0 ebenfalls auf Crunchyroll mit deutscher Synchro verfügbar. Dieser spielt ein Jahr vor den Geschehnissen der Hauptserie und hat Yuta Okkotsu als Protagonisten der Geschichte – anstelle von Yuji Itadori.

Wie gefällt euch die dritte Staffel von Jujutsu Kaisen bisher und welche anderen Animes stehen auf eurer Liste dieses Jahr?