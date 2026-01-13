Jujutsu Kaisen zeigt in Season 3 die Eltern von Yuji und enthüllt damit ein düsteres Geheimnis

Endlich erfahren Fans mehr über Yujis Eltern. Mit diesem Twist hat aber wohl kaum jemand gerechnet.

Myki Trieu
13.01.2026 | 05:55 Uhr

Yujis Existenz wird in Frage gestellt. (© Gege Akutami, Shueisha Mappa) Yujis Existenz wird in Frage gestellt. (© Gege Akutami, Shueisha / Mappa)

Gege Akutami (Künstlername des oder der anonymen Mangaka von Jujutsu Kaisen) hat bereits in den ersten Manga-Kapiteln und Anime-Episoden angeteast, dass Yuji Itadori etwas ganz besonderes ist. Für Shonen-Werke ist das nicht wirklich etwas Neues.

Mit der Enthüllung von Yujis Eltern in Staffel 3 wird jetzt aber ein düsteres Geheimnis offengelegt, mit dem womöglich niemand gerechnet hatte: Yujis Geburt gehörte von Anfang an zu einem Jahre langen Plan eines Antagonisten.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zur Handlung von Jujutsu Kaisen und Yuji Itadoris Rolle in der Geschichte.

Video starten 1:56 Neuer Jujutsu Kaisen Season 3-Trailer zeichnet den Beginn der gefährlichen Metzel-Spiele

Yujis Mutter war schon lange vor seiner Geburt tot und Jin wollte es nicht einsehen

Mit dem Release der ersten beiden Episoden der Metzelspiele von Jujutsu Kaisen startet auch die dritte Staffel der beliebten Serie. In diesen konnten Fans auch zum ersten Mal einen Blick auf Yujis Eltern werfen: Jin und Kaori Itadori.

Eine Rückblende zeigt, wie Jin sich mit Yuji als kleines Baby im Arm mit Wasuke Itadori, Yujis Großvater, in einem Streitgespräch befindet. Er warnt seinen Vater davor nicht schlecht von seiner Frau Kaori zu sprechen und macht deutlich, dass er glücklich darüber ist, endlich Vater zu sein.

Jin Itadori Kaori Itadori

Jin Itadori Jin Itadori ignoriert die Warnungen seines Vaters und freut sich einfach, dass seine Frau ihn einen Sohn schenkte. (© Gege Akutami, Shueisha / Mappa)

Kaori Itadori Kaori sollte eigentlich tot sein, aber ist am Leben und hat auf der Stirn eine verdächtige Narbe. (© Gege Akutami, Shueisha / Mappa)

Wasuke scheint dagegen zu versuchen, Jin vor Kaori zu warnen. Fans erfahren dabei, dass diese bereits durch ein Unglück verstorben sei. Entsprechend überraschend ist es, als die vermeintlich tote Kaori den Raum betritt – scheinbar lebendig und bei guter Gesundheit, mit einer vertrauten Narbe auf der Stirn, wie bei Geto (der sich nun als Antagonist Kenjaku entpuppt hat).

Yujis Geburt ist ein Teil von Kenjakus Plan

Im Laufe der Geschichte wird Kenjakus Plan komplett offengelegt. Yuji ist dabei eine der wichtigsten Schlüsselfiguren. Kenjaku übernahm nach Kaoris Tod ihren Körper – genau wie er es später mit Geto getan hat –, um das perfekte Gefäß für Sukuna zu schaffen.

Dragon Ball Z: Goku ist im Anime drei Mal gestorben - aber er wurde kein einziges Mal direkt von einem Gegner erledigt
von Jusuf Hatic
Jujutsu Kaisen Season 3: Wann erscheint Episode 3? Release-Tag, Uhrzeit und Synchro
von Myki Trieu
Detektiv Conan: Wann kommt Episode 1189? Release-Uhrzeit, Streamingdienste und deutsche Synchro
von Myki Trieu

Der Schurke nutzte Jins Trauer über den Tod seiner Frau aus und überzeugte ihn, dass seine tote Ehefrau aus dem Reich der Toten auferstanden sei. Wasuke scheint das sofort gewusst zu haben und wollte seinen Sohn davor warnen – vergeblich.

Über die ganze Schwangerschaft hinweg konzentrierte sich Kenjaku darauf, dass Yujis Körper die notwendigen Voraussetzungen für die Unmengen an Fluchenergie von Sukuna erhält, um schließlich als geeignetes Gefäß zu fungieren. Yujis Existenz dient also dazu, Sukuna einen passenden Körper bereitzustellen, sobald die Zeit reif ist.

Inwiefern glaubt ihr, hat Jin von der ganzen Sache gewusst und wie ist eure Meinung zu diesem Plot-Twist?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Neue PS Store-Angebote für PS4 und PS5 mit bis zu 85% Rabatt: Das sind unsere 5 Empfehlungen   1     5

vor 21 Minuten

Neue PS Store-Angebote für PS4 und PS5 mit bis zu 85% Rabatt: Das sind unsere 5 Empfehlungen
Auf diesen Plattformen erscheint GTA 6: PS5 und Xbox Series XS bestätigt und so siehts mit PC, PS4 und mehr aus   16     3

vor 28 Minuten

Auf diesen Plattformen erscheint GTA 6: PS5 und Xbox Series X/S bestätigt und so sieht's mit PC, PS4 und mehr aus
Dragon Ball Z: Goku ist im Anime drei Mal gestorben - aber er wurde kein einziges Mal direkt von einem Gegner erledigt

vor 57 Minuten

Dragon Ball Z: Goku ist im Anime drei Mal gestorben - aber er wurde kein einziges Mal direkt von einem Gegner erledigt
Jujutsu Kaisen zeigt in Season 3 die Eltern von Yuji und enthüllt damit ein düsteres Geheimnis

vor einer Stunde

Jujutsu Kaisen zeigt in Season 3 die Eltern von Yuji und enthüllt damit ein düsteres Geheimnis
mehr anzeigen