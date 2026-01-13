Jujutsu Kaisen zeigt in Season 3 die Eltern von Yuji und enthüllt damit ein düsteres Geheimnis

Yujis Existenz wird in Frage gestellt. (© Gege Akutami, Shueisha / Mappa)

Gege Akutami (Künstlername des oder der anonymen Mangaka von Jujutsu Kaisen) hat bereits in den ersten Manga-Kapiteln und Anime-Episoden angeteast, dass Yuji Itadori etwas ganz besonderes ist. Für Shonen-Werke ist das nicht wirklich etwas Neues.

Mit der Enthüllung von Yujis Eltern in Staffel 3 wird jetzt aber ein düsteres Geheimnis offengelegt, mit dem womöglich niemand gerechnet hatte: Yujis Geburt gehörte von Anfang an zu einem Jahre langen Plan eines Antagonisten.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zur Handlung von Jujutsu Kaisen und Yuji Itadoris Rolle in der Geschichte.

Yujis Mutter war schon lange vor seiner Geburt tot und Jin wollte es nicht einsehen

Mit dem Release der ersten beiden Episoden der Metzelspiele von Jujutsu Kaisen startet auch die dritte Staffel der beliebten Serie. In diesen konnten Fans auch zum ersten Mal einen Blick auf Yujis Eltern werfen: Jin und Kaori Itadori.

Eine Rückblende zeigt, wie Jin sich mit Yuji als kleines Baby im Arm mit Wasuke Itadori, Yujis Großvater, in einem Streitgespräch befindet. Er warnt seinen Vater davor nicht schlecht von seiner Frau Kaori zu sprechen und macht deutlich, dass er glücklich darüber ist, endlich Vater zu sein.

Wasuke scheint dagegen zu versuchen, Jin vor Kaori zu warnen. Fans erfahren dabei, dass diese bereits durch ein Unglück verstorben sei. Entsprechend überraschend ist es, als die vermeintlich tote Kaori den Raum betritt – scheinbar lebendig und bei guter Gesundheit, mit einer vertrauten Narbe auf der Stirn, wie bei Geto (der sich nun als Antagonist Kenjaku entpuppt hat).

Yujis Geburt ist ein Teil von Kenjakus Plan

Im Laufe der Geschichte wird Kenjakus Plan komplett offengelegt. Yuji ist dabei eine der wichtigsten Schlüsselfiguren. Kenjaku übernahm nach Kaoris Tod ihren Körper – genau wie er es später mit Geto getan hat –, um das perfekte Gefäß für Sukuna zu schaffen.

Der Schurke nutzte Jins Trauer über den Tod seiner Frau aus und überzeugte ihn, dass seine tote Ehefrau aus dem Reich der Toten auferstanden sei. Wasuke scheint das sofort gewusst zu haben und wollte seinen Sohn davor warnen – vergeblich.

Über die ganze Schwangerschaft hinweg konzentrierte sich Kenjaku darauf, dass Yujis Körper die notwendigen Voraussetzungen für die Unmengen an Fluchenergie von Sukuna erhält, um schließlich als geeignetes Gefäß zu fungieren. Yujis Existenz dient also dazu, Sukuna einen passenden Körper bereitzustellen, sobald die Zeit reif ist.

Inwiefern glaubt ihr, hat Jin von der ganzen Sache gewusst und wie ist eure Meinung zu diesem Plot-Twist?