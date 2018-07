Bandai Namcos Anime-Crossover Jump Force schickt eine Vielzahl von Charakteren aus dem japanischen Manga-Magazin Shonen Jump in den digitalen Ring.

Nachdem auf der E3 2018 bereits die spielbaren Kämpfer Ruffy, Zorro, Naruto, Sasuke, Son Goku und Freezer enthüllt worden, gaben die Entwickler vor einigen Tagen bekannt, dass auch Ichigo, Rukia und Aizen aus Bleach zur Kämpfer-Liste von Jump Force hinzustoßen. Das sind aber noch längst nicht alle Charaktere des Anime-Prüglers.

Neuer Charakter wird in Kürze enthüllt

Producer Koji Nakajima kündigt in einem Interview mit Geek.com einen weiteren Jump Force-Charakter an, als er nach seinem Lieblingskämpfer in Jump Force gefragt wird.

"Ich verrate euch eine Sache. Und zwar liegt mir eine Figur sehr am Herzen, die es sogar ins Spiel geschafft hat. Sie könnte etwas ungewöhnlich sein, vielleicht ein bisschen unerwartet, aber sie ist dabei und es wird in Kürze enthüllt werden."

Natürlich verrät er nicht, wer der neue "ungewöhnliche" Jump Force-Charakter sein wird. Aber immerhin versichert er, dass er bald vorgestellt wird.

Wer könnte sich hinter dem so unerwarteten Charakter verbergen? Diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Schließlich beherbergt das Shonen Jump-Magazin eine Vielzahl Figuren, die infrage kommen könnte. Die Liste der Kandidaten ist also lang.

Vielleicht prügeln wir uns in Jump Force ja außerdem mit Charakteren aus One Punch Man, My Hero Academia, Assassination Classroom oder Beelzebub. Aber das ist bislang nur Spekulation. Wer hinter dem versprochenen Charakter steckt, werden wir in absehbarer Zeit erfahren.

Jump Force erscheint 2019 für PS4 und Xbox One.