Cyberpunk 2077 könnte verfilmt werden. Das Spiel der The Witcher 3-Macher CD Projekt RED eignet sich jedenfalls gut als Vorlage, da sind wir uns jetzt schon sicher. Dass Keanu Reeves eine recht große Rolle darin spielt, könnte eine Verfilmung sogar noch wahrscheinlicher machen, beziehungsweise die Möglichkeit erhöhen. Zumindest sagt das Mike Pondsmith, der am Spiel beteiligte Schöpfer des Cyberpunk-Franchises.

Keanu Reeves erhöht offenbar die Chancen auf einen Cyberpunk-Film

Keanu Reeves spielt in Cyberpunk 2077 Johnny Silverhand. Den 'legendären Rocker-Boy' kennen Fans des Franchises bereits aus der ursprünglichen Rollenspiel-Vorlage. Das bringt gleich doppelte Starpower ins Cyberpunk 2077-Spiel.

Kommt eine Verfilmung? Das steht noch nicht fest. So richtig äußern will sich anscheinend auch niemand dazu. Möglicherweise gibt es also bereits irgendwelche Gespräche, vielleicht aber auch nur Ideen - oder gar keine Pläne. Mike Pondsmith sagt:

"Ich kann nicht wirklich irgendwas dazu sagen. Aber mit Keanu Reeves in der ganzen Sache verwickelt, ist es sehr viel mehr zu einer Möglichkeit geworden."

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Auf die Frage hin, ob neben Keanu Reeves noch mehr Hollywood-Schauspieler in Cyberpunk 2077 mitspielen, hat CD Projekt RED laut VGC nur mit "kein Kommentar" geantwortet.

Das Cyberpunk-Franchise könnte gute Filme abgeben

Cyberpunk ist der Sweet Spot: Der Autor und Designer Mike Pondsmith führt allerdings noch weiter aus, dass er glaubt, Cyberpunk eigne sich ganz hervorragend als Stoff für eine Verfilmung. Die Mischung aus zum Nachdenken anregendem Plot und Action treffe genau den Sweet-Spot, der im Kino funktionieren könnte.

Was heißt das für Cyberpunk 2077? Dasselbe gelte auch für das Spiel Cyberpunk 2077. Die Menschen sollen gleichzeitig zum Nachdenken angeregt, aber nicht belehrt werden. Es muss genug Action geben, aber nicht nur.

"Am Ende des Tages wird es da einen Moment in Cyberpunk 2077 geben, wenn du als V da sitzt, an dir herunterschaust und realisierst, dass deine Hände im Endeffekt kybernetische Werkzeugfabriken sind. Als Spieler sollte man sich an irgendeinem Punkt fragen, wie das wohl ist. Es sollte einen Moment des Unbehagens geben."

UPDATE: CD Projekt Red macht doch keine drei Cyberpunk 2077-Spiele

Aber ein Cyberpunk-Film wäre nochmal ganz anders, sagt der Schöpfer

Im Lauf der Jahre habe Mike Pondsmith immer mehr die Unterschiede bei den verschiedenen Medien bemerkt. Ein Tabletop-Spiel sei nun mal etwas ganz anderes als ein Videospiel und erfordere eine andere Herangehensweise. Das treffe natürlich auch auf Filme zu.

"Was ich in einem Tabletop-Spiel mache, ist ganz anders als das, was ich in einem Videospiel machen würde. [...] Es gibt Dinge, die in einem Tabletop-Spiel ganz einfach sind, die ich in Videospielen nie versuchen würde. Aber es gibt Sachen in Videospielen, die dort einen viel größeren Eindruck machen, als sie es je im Tabletop könnten."

"Und das wird sich ändern, wenn wir jemals einen Film für dieses Ding machen. Was ich erwarte, darin zu sehen, wird anders sein."

Wie gefällt euch die Idee eines Cyberpunk 2077-Films? Vielleicht ja sogar mit Keanu Reeves?