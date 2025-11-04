"Melde dich": Die Chancen, dass Keanu Reeves im Cyberpunk 2077-Sequel mitspielt, sind soeben massiv gestiegen

Keanu Reeves war bereits ein maßgeblicher Bestandteil der Cyberpunk 2077-Story.

Cyberpunk 2077 hat nicht zuletzt dank Keanu Reeves' "you're breathtaking!"-Moment einen beispiellosen Hype erlebt. Der Schauspieler verkörpert in dem Open World-RPG Johnny Silverhand und könnte seine Rolle womöglich in einem zweiten Teil wieder aufnehmen. Beide Seiten bekunden Interesse daran.

Keanu Reeves würde gern in Cyberpunk 2 mitspielen und Mike Pondsmith findet das auch super

Vor gar nicht allzu langer Zeit hat Keanu Reeves erklärt, er würde liebend gern noch einmal als Johnny Silverhand zurückkehren. Das war während einer Promo-Tour zu seinem neuesten Film Good Fortune in einem IGN-Interview. Nur scheint es nicht in seiner Hand zu liegen. Oder etwa doch?

In einem aktuellen Interview mit Mike Pondsmith, dem Erfinder der Pen and Paper-Vorlage für Cyberpunk 2077 (der offenbar eng mit Entwicklerstudio CD Projekt RED am Nachfolger arbeitet), hat der erklärt, ebenfalls sehr angetan von dieser Idee zu sein.

"Ich habe vor gar nicht so langer Zeit gesehen, dass Keanu gerne einen Weg finden würde, wieder von den Toten aufzuerstehen und noch einmal Johnny zu spielen. Ich habe Möglichkeiten, das hinzukriegen, Keanu. Melde dich."

Die Frage ist natürlich, wie das gehen soll, wenn wir an die Story und das Ende von Cyberpunk 2077 denken. Aber je nachdem, welches Ende von CDPR zum Kanon erklärt wird, gibt es durchaus denkbare Wege, wie Johnny Silverhand in einem Sequel auftauchen könnte. Und wenn es nur durch Rückblenden der Fall sein sollte.

Mike Pondsmith wirft noch einen weiteren Namen in den Ring. Zunächst zeigt er sich beeindruckt, dass nicht nur Keanu Reeves, sondern in Phantom Liberty auch noch Idris Elba mitspielt. Der Erfinder der RPG-Vorlage gibt zu Protokoll, er hätte zuerst Angst gehabt, CDPR werde verklagt, weil der Charakter dem Schauspieler so ähnelt – bevor enthüllt wurde, dass es wirklich Idris Elba selbst war.

Er erinnert sich an seine damalige Reaktion wie folgt:

"Also nur damit ich das richtig verstehe: Ihr habt Keanu Reeves und dreht euch um und holt euch dann Idris Elba? Wer kommt als nächstes, Scarlett Johansson? Scarlett, weißt du, ich habe Rollen für dich. Du kannst alles machen."

Scarlett Johansson wurde bisher natürlich noch nicht bestätigt, würde aber sicherlich auch sehr gut in die Welt des Cyberpunk-Sequels passen. Ob Keanu Reeves nun wirklich erneut in dem CDPR-Spiel auftauchen wird, steht ebenfalls noch nicht fest.

Aber wenn wir uns diesen öffentlichen Schlagabtausch so ansehen, dürften die Chancen jedenfalls gar nicht so schlecht stehen. Bis es so weit wäre, dauert es aber sowieso noch eine Weile.

Welche Schauspieler*innen wünscht ihr euch für das Cyberpunk 2077-Sequel?