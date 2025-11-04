"Melde dich": Die Chancen, dass Keanu Reeves im Cyberpunk 2077-Sequel mitspielt, sind soeben massiv gestiegen

Keanu Reeves hat bereits öffentlich Interesse bekundet, nach Cyberpunk 2077 auch in der Fortsetzung Projekt Orion mitzuwirken. Dem Schöpfer der Rollenspielvorlage Mike Pondsmith gefällt die Idee wohl sehr gut.

David Molke
04.11.2025 | 11:03 Uhr

Keanu Reeves war bereits ein maßgeblicher Bestandteil der Cyberpunk 2077-Story. Keanu Reeves war bereits ein maßgeblicher Bestandteil der Cyberpunk 2077-Story.

Cyberpunk 2077 hat nicht zuletzt dank Keanu Reeves' "you're breathtaking!"-Moment einen beispiellosen Hype erlebt. Der Schauspieler verkörpert in dem Open World-RPG Johnny Silverhand und könnte seine Rolle womöglich in einem zweiten Teil wieder aufnehmen. Beide Seiten bekunden Interesse daran.

Keanu Reeves würde gern in Cyberpunk 2 mitspielen und Mike Pondsmith findet das auch super

Vor gar nicht allzu langer Zeit hat Keanu Reeves erklärt, er würde liebend gern noch einmal als Johnny Silverhand zurückkehren. Das war während einer Promo-Tour zu seinem neuesten Film Good Fortune in einem IGN-Interview. Nur scheint es nicht in seiner Hand zu liegen. Oder etwa doch?

Video starten 1:04 Cyberpunk: Edgerunners - Erster offizieller Teaser zur 2. Staffel

In einem aktuellen Interview mit Mike Pondsmith, dem Erfinder der Pen and Paper-Vorlage für Cyberpunk 2077 (der offenbar eng mit Entwicklerstudio CD Projekt RED am Nachfolger arbeitet), hat der erklärt, ebenfalls sehr angetan von dieser Idee zu sein.

"Ich habe vor gar nicht so langer Zeit gesehen, dass Keanu gerne einen Weg finden würde, wieder von den Toten aufzuerstehen und noch einmal Johnny zu spielen. Ich habe Möglichkeiten, das hinzukriegen, Keanu. Melde dich."

Cyberpunk 2077-Sequel 'Project Orion' - Alle Infos und Gerüchte zu Release, Story und mehr
von Annika Bavendiek
Cyberpunk 2077-Sequel Project Orion - Alle Infos und Gerüchte zu Release, Story und mehr

Die Frage ist natürlich, wie das gehen soll, wenn wir an die Story und das Ende von Cyberpunk 2077 denken. Aber je nachdem, welches Ende von CDPR zum Kanon erklärt wird, gibt es durchaus denkbare Wege, wie Johnny Silverhand in einem Sequel auftauchen könnte. Und wenn es nur durch Rückblenden der Fall sein sollte.

Mike Pondsmith wirft noch einen weiteren Namen in den Ring. Zunächst zeigt er sich beeindruckt, dass nicht nur Keanu Reeves, sondern in Phantom Liberty auch noch Idris Elba mitspielt. Der Erfinder der RPG-Vorlage gibt zu Protokoll, er hätte zuerst Angst gehabt, CDPR werde verklagt, weil der Charakter dem Schauspieler so ähnelt – bevor enthüllt wurde, dass es wirklich Idris Elba selbst war.

Er erinnert sich an seine damalige Reaktion wie folgt:

"Also nur damit ich das richtig verstehe: Ihr habt Keanu Reeves und dreht euch um und holt euch dann Idris Elba? Wer kommt als nächstes, Scarlett Johansson? Scarlett, weißt du, ich habe Rollen für dich. Du kannst alles machen."

Mehr:
The Witcher 4-Studio wird wohl auch in Zukunft die Spiele entwickeln, für die ihr sie liebt
von David Molke
Cyberpunk 2: CDPR verrät geplanten Release-Zeitraum und offiziellen Titel des Cyberpunk 2077-Nachfolgers
von Eleen Reinke
Große Neuerung für Cyberpunk 2: Neben Night City wird es eine zweite Stadt geben und wir kennen bereits ihr reales Vorbild
von Dennis Müller

Scarlett Johansson wurde bisher natürlich noch nicht bestätigt, würde aber sicherlich auch sehr gut in die Welt des Cyberpunk-Sequels passen. Ob Keanu Reeves nun wirklich erneut in dem CDPR-Spiel auftauchen wird, steht ebenfalls noch nicht fest.

Aber wenn wir uns diesen öffentlichen Schlagabtausch so ansehen, dürften die Chancen jedenfalls gar nicht so schlecht stehen. Bis es so weit wäre, dauert es aber sowieso noch eine Weile.

Welche Schauspieler*innen wünscht ihr euch für das Cyberpunk 2077-Sequel?

zu den Kommentaren (2)
Kommentare(2)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Cyberpunk 2

Cyberpunk 2

Genre: Rollenspiel

Release:

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einem Tag

"Melde dich": Die Chancen, dass Keanu Reeves im Cyberpunk 2077-Sequel mitspielt, sind soeben massiv gestiegen

13.09.2025

Cyberpunk 2077-Sequel 'Project Orion' - Alle Infos und Gerüchte zu Release, Story und mehr

02.06.2025

The Witcher 4-Studio wird wohl auch in Zukunft die Spiele entwickeln, für die ihr sie liebt

29.05.2025

Cyberpunk 2: CDPR verrät geplanten Release-Zeitraum und offiziellen Titel des Cyberpunk 2077-Nachfolgers

21.05.2025

Große Neuerung für Cyberpunk 2: Neben Night City wird es eine zweite Stadt geben und wir kennen bereits ihr reales Vorbild
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Nintendo-Fan hat 2015 seine gesamte Game-Boy-Sammlung für ein verdammtes iPhone 5 verkauft – holt sich jetzt alles wieder zurück

vor 58 Minuten

Nintendo-Fan hat 2015 seine gesamte Game-Boy-Sammlung für ein "verdammtes iPhone 5" verkauft – holt sich jetzt alles wieder zurück
„Machte nicht so viel Spaß“: Red Dead 2-Entwickler erzählt, dass es an einem Punkt große Zweifel gab und der Druck immens war

vor einer Stunde

„Machte nicht so viel Spaß“: Red Dead 2-Entwickler erzählt, dass es an einem Punkt große Zweifel gab und der Druck immens war
LEGO-Tüftler bauen gigantisches, 8 Meter langes Dungeons + Dragons-Set - und ich würde sofort meine Couch rausschmeißen, um Platz dafür zu haben

vor einer Stunde

LEGO-Tüftler bauen gigantisches, 8 Meter langes Dungeons & Dragons-Set - und ich würde sofort meine Couch rausschmeißen, um Platz dafür zu haben
Spieler beweist, dass PS Plus gar nicht so schlecht geworden ist, wie alle sagen

vor einer Stunde

Spieler beweist, dass PS Plus gar nicht so schlecht geworden ist, wie alle sagen
mehr anzeigen