"Klingen besser als die Hälfte dessen, was zuletzt veröffentlicht wurde" - LEGO-Fan stellt Liste mit gecancelten Sets zusammen, die leider nie erschienen sind

Luke's Landspeeder sollte laut den Daten schon ein Jahr vor dem Release erscheinen.

Mehrere hundert Sets bringt LEGO pro Jahr in die Regale. Natürlich schaffen es dabei aber nicht alle Ideen und geplanten Modelle auch auf den Markt. Ein Fan hat eine ganze Liste solcher Sets, die nie erschienen sind, zusammengestellt.

LEGO-Sets, die hätten sein können

Wie der Weg von der Idee zum fertigen Set bei LEGO genau aussieht, ist öffentlich nicht bekannt. Klar ist aber, dass es auch Ideen gibt, die wieder verworfen werden, auch wenn die Modelle im Grunde schon so gut wie fertig waren.

Auf Seiten wie BrickLink finden sich teilweise Hinweise auf solche Sets, die es am Ende dann doch aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Marktreife geschafft haben. Der Reddit-User "DCMicroSquad" hat eine Liste solcher Titel zusammengestellt und teilweise noch ein paar Infos dazu geliefert.

Ein paar verpasste Highlights: In der Liste finden sich zahlreiche kleinere Modelle, aber auch ein paar Sets, die wirklich cool hätten werden können. Eine ganze Reihe von Star-Wars-Sets ist etwa kurz vor Release wieder eingestellt worden.

2016 hätte es demnach einen A-Wing aus knapp 371 Teilen geben sollen. Auch das "Yoda vs Dooku Battle" mit ungefähr 236 Teilen klingt ziemlich spannend. Luke's Landspeeder, der 2022 tatsächlich erschien, war zudem schon ein Jahr früher in Planung.

Aus Spiele-Sicht fallen vor allem zwei Minecraft-, zwei Fortnite-, zwei Animal-Crossing- und drei Overwatch-2-Sets auf, die nie das Licht der LEGO-Welt erblickt haben. Dabei handelt es sich größtenteils um kleinere oder mittelgroße Modelle, es ist aber auch ein "Talon Dropship" mit über 760 Teilen aufgeführt.

Dazu kommen noch zahlreiche Sets, die für das Videospiel LEGO Dimensions geplant waren. Dabei handelte es sich um einen Titel, bei dem LEGO-Figuren ähnlich wie amiibo ins Spiel integriert werden konnten. Da Dimensions allerdings floppte, überrascht es nur wenig, dass mehrere Sets daraus eingestellt wurden.

Welches der gecancelten Sets klingt für euch am coolsten?