Wie es aussieht dürfen wir uns dieses Jahr keine Hoffnungen mehr machen, neue Trailer oder große Informationen zu Titeln wie Death Stranding, The Last of Us: Part 2 oder Ghost of Tsushima zu bekommen.

Nachdem diese Spiele während der Game Awards mit Abwesenheit glänzten und dieses Jahr auch keine PSX mit neuen Informationen gab, setzte Sony CEO Shawn Layden nun sein Siegel unter die Stille.

Bis nächstes Jahr!

Auf Twitter (via GameInformer) kommentierte ein Fan seine Enttäuschung über den Mangel an PlayStation-News während der Game Awards. Daraufhin meldete sich Shawn Layden kurz und knapp mit den Worten "Bis nächstes Jahr!" zu Wort:

See you in the new year. — Shawn Layden (@ShawnLayden) December 7, 2018

Was können wir 2019 von Sony erwarten?

Wie Sonys Jahr 2019 aussieht lässt sich aktuell schwer voraussagen, da es in Sachen Ankündigungen relativ still um die großen Franchises des Publishers geworden ist. Besonders interessant ist es, wie sich Sony diesbezüglich aufstellen möchte, nachdem sie die E3 2019 ausfallen lassen, da sie "zu wenig zu zeigen" hätten.

Analyst Michael Pachter erklärte das bereits für einen Fehler, während die Konkurrenten Microsoft und Nintendo ihre Anwesenheit auf der Videospielmesse bestätigten.

Ankündigung der PS5? Analysten sind der Meinung, dass 2019 sowohl Xbox Scarlett als auch PS5 angekündigt werden könnten. Aktuellen Gerüchten zufolge, soll Sonys Next Gen-Konsole auf zwei Events präsentiert und vorgestellt werden. Die Quelle, die diese Vermutung in den Raum stellt, sagte bereits korrekt Sonys Abwesenheit auf der E3 2019 voraus.