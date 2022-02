Mit dieser KI erstellt ihr auf Knopfdruck Fake-Pokémon aus der PokéDex-Hölle

Ihr könnt jetzt eure ganz eigenen Pokémon generieren, und zwar ganz simpel auf Knopfdruck. Allerdings variieren die Ergebnisse und deren Qualität schwankt stark. Aber an sich sollte das nicht verwunderlich sein, immerhin werden sie einfach nur von einer KI erstellt, die darauf trainiert wurde, anhand von Beschreibungen Fake-Pokémon zu generieren.

Fakemon: Diese KI-Webseite bastelt euch komplett neue Pokémon

Darum geht's: Es gibt jetzt eine neue Webseite, auf der eine KI damit beauftragt werden kann, kleine Taschenmonster zu generieren. Die erinnern absichtlich sehr stark an Pokémon und unterscheiden sich aber auch stark von den Originalen.

So funktioniert's: Ihr geht auf nokemon.eloie.tech und habt dann dort die Wahl. Entweder ihr wählt einen Pokémon-Typen aus, also so etwas wie "Gras", "Feuer", "Geist" oder ähnliches. Ihr könnt aber auch einfach ein richtiges Pokémon aussuchen. Anhand dieser Vorgaben beziehungsweise Vorbilder wird dann ein neues Pokémon ausgespuckt. Dafür müsst ihr links unten nur noch auf "Generate" klicken.

Ergebnisse sind sehr unterschiedlich: Wie ihr euch vorstellen könnt, kommt dabei alles Mögliche heraus. Manche Fakemon sehen wirklich so aus, als könnten sie aus den offiziellen Spielen stammen, andere bereiten uns hingegen einfach nur Albträume und müssen direkt aus der PokéDex-Hölle stammen. Hier seht ihr einige coole Ergebnisse:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Gegenüber ScreenRant erklärt der Erfinder der Fakemon-KI-Webseite, er habe sich von den KI-generierten Pokémon Max Woolfs inspirieren lassen. Seine KI heißt DALL-E und wurde einfach mit Pokémon-Beschreibungen trainiert. Jetzt erstellt sie Bilder aus Text-Beschreibungen.

Der größte Kritikpunkt dürfte sein, dass sich hier einige Ergebnisre recht schnell doppeln, aber das soll in Zukunft verbessert werden.

Mehr zum aktuellen Pokémon-Spiel findet ihr in unserem GamePro-Test zu Pokémon-Legenden: Arceus.

Oder hier:

Falls ihr keine Lust auf das leicht süchtig machende Prinzip der Pokémon-Erschaffung per KI haben solltet und auch bereits alles in Pokémon-Legenden: Arceus erledigt habt, freut euch vielleicht die folgende Nachricht: Im Spielcode von Arceus wurde ein mysteriöses, modern eingerichtetes Zimmer entdeckt und es gibt schon einige Hinweise auf mögliche DLCs.

Wie findet ihr den Fakemon-Generator? Was sind eure weirdesten KI-Kreationen?