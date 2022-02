Pokémon-Legenden Arceus-Fan spaziert dank Bidiza-Brücke einfach übers Wasser

Klingt komisch, ist aber so: In Pokémon-Legenden Arceus könnt ihr wie Jesus übers Wasser wandeln. Selbst wenn ihr Salmagnis als Reit-Pokémon noch nicht freigeschaltet habt. Alles, was ihr dazu braucht, sind Bidiza-Pokémon. Die niedlichen Tierchen eignen sich nämlich geradezu ideal, um mit ihrer Hilfe normalerweise unüberwindbare Flüsse oder Seen zu überqueren – vorausgesetzt, ihr habt jede Menge Geduld und kein Problem damit, auf ihnen herumzutrampeln.

Pokémon Arceus: Dieser Trick hilft euch, ohne Salmagnis Wasser zu überwinden

Normalerweise brauchen wir keine Brücken oder müssen arme Pokémon zweckentfremden, um auch zu Wasser schnell und trockenen Fußes unterwegs zu sein. Ab einem gewissen Punkt schalten wir nämlich Salmagnis frei und können dann einfach mit Hilfe dieses Pokémons bequem sämtliche Flüsse und Seen befahren. Aber was machen wir vorher, wenn wir zum Beispiel ans andere Ufer wollen?

Ganz einfach: Wir bauen uns eine Bidiza-Brücke. Um in den ersten beiden Regionen die Hindernisse in Form von Flüssen zu überqueren, könnt ihr einfach eine Party voller Bidiza nutzen. So ertrinkt ihr nicht und könnt bequem einfach über eure kleinen Helferlein ans andere Ufer gelangen. Das dauert zwar eine Weile, eröffnet euch aber ganz neue Gebiete.

Wie das aussieht, könnt ihr in diesem Video sehen:

Fans reagieren begeistert: Die Nützlichkeit dieser Bidiza-Brücke mag sich vielleicht in Grenzen halten, aber nicht die Genialität und das daraus entstehende Amüsement. Viele Fans lachen sich im Pokémon-Subreddit regelrecht kaputt und feiern die Idee. Vor allem, dass es Bidiza sind, die das ermöglichen, erntet viel Beifall.

Falls ihr mit der Bidiza-Mission Probleme habt, hilft das hier vielleicht:

Ähnlicher Trick: Wenn ihr nicht über Wasser, sondern weiter nach oben gelangen wollt, haben wir ebenfalls etwas ähnlich Cooles für euch. Mit Hilfe von Washakwil könnt ihr euch nämlich in die Lüfte schwingen. Das dauert ebenfalls etwas, kann aber auch sehr hilfreich sein und sieht dann so aus:

Pokémon-Legenden: Arceus ist jetzt seit gut zwei Wochen erschienen, kommt gut an und Fans entdecken immer mehr spaßige oder hilfreiche Tricks. Eine Sammlung mit allen Guides und Tipps haben wir hier als großen GamePro-Hub angelegt.

Wie findet ihr den Trick mit den Bidizas? Habt ihr vielleicht etwas ähnliches entdeckt?