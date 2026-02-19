Läuft gerade Pokémon TCG Pocket enthüllt "Wundervolles Paldea"-Set, mit dem ihr euch Gen 9-Pokémon schnappen könnt
19.02.2026

Für das Pokémon TCG Pocket steht mal wieder eine neue Erweiterung an. Diesmal trägt sie den Titel "Wundervolles Paldea", was euch auch bereits verraten dürfte, worum es geht. Hier bekommt ihr nämlich Pokémon aus der neunten Generation, beziehungsweise Pokémon Karmesin und Purpur.

Mit dabei sind natürlich die drei Starter Felori, Krokel und Kwaks. Daneben können wir im Trailer unter anderem bereits Pamo, Hefel, Famieps oder Azugladis erkennen. Gezeigt werden außerdem zwei der ex-Karten: Maskagato ex und Monetigo ex.

Das Boosterpack B2a wird ab Donnerstag, den 26. Februar, bei Pokémon TCG Pocket verfügbar sein.
