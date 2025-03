In Kingdom Come 2 könnt ihr mit dem Fotomodus cheaten, doch Heinrich schreit euch danach an und macht alles kaputt

Der Fotomodus in Kingdom Come 2 ist wirklich nur für Fotos gedacht.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist vor einem knappen Monat erschienen und Fans des Mittelalter-Rollenspiels finden immer noch kleine Details und Geheimnisse, die Entwickler Warhorse in der Spielwelt versteckt hat.

Eins davon betrifft den beliebten Fotomodus. Mit dem lassen sich nicht nur schicke Fotos schießen, sondern teilweise auch spielerische Vorteile erschleichen. Um das zu verhindern, setzt Warhorse auf einen ganz einfachen Trick.

10:22 Patches, DLCs und Nachfolger: So sieht die Zukunft von Kingdom Come: Deliverance 2 aus

Autoplay

Heinrich brüllt herum

Darum geht's: Der Fotomodus von Kingdom Come: Deliverance 2 ist eine tolle Möglichkeit, die wunderschöne Spielwelt des Rollenspiels einzufangen und in Szene zu setzen. Die Kamera kann dabei in einem gewissen Rahmen frei bewegt und platziert werden.

Aktuell bietet der Modus allerdings noch etwas begrenzte Möglichkeiten. So können beispielsweise keine Gesichtsausdrücke gewählt werden.

Der Foto-Mode kann in der Theorie dafür aber auch benutzt werden, um beispielsweise heimlich um Ecken zu spähen und sicherzugehen, ob nicht doch irgendwo eine Wache in Sichtweite steht oder bald in unseren Radius läuft. Das würde einige Missionen und Diebstähle deutlich erleichtern.

Warhorse hat das allerdings bedacht und eine wirklich lustige Lösung eingebaut, um das zu verhindern. Heinrich ist nämlich offenbar so begeistert vom Fotomodus, dass er es jedes Mal kommentiert, wenn ihr ihn verlasst.

Er ruft dann etwa "Was für ein Ausblick!" und das ist für NPCs in der Regel zu hören. Statt einen Vorteil zu verschaffen, sorgt der Fotomodus also explizit dafür, dass Heinrich sogar noch wahrscheinlicher erwischt wird.

Auf Reddit wird das Feature ebenfalls amüsiert besprochen.

Hier der Post:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Andere User erzählen von ähnlichen Erlebnissen. So haben sie etwa ganze Banditenlager aufgeweckt, nachdem sie sich eigentlich unbemerkt hineingeschlichen hatten.

Insgesamt finden die meisten User das Detail aber ziemlich clever und begrüßenswert. Es zeige, so ein User, dass bei Warhorse leidenschaftliche Gamer an dem Spiel gearbeitet hätten, die sogar für solche Situationen eine passende Lösung gefunden haben.

Was haltet ihr davon? Ist euch das Feature schon aufgefallen?