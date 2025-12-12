Anfang des Jahres dachte ich, Kingdom Come Deliverance 2 wird GOTY, jetzt hat es nicht mal einen Award gewonnen - und das finde ich super schade

Auch Rosa hat sich das anders vorgestellt.

Mein Spielejahr 2025 fing mit einem echten Knaller an: Ich durfte Kingdom Come: Deliverance 2 testen, und je tiefer ich in dem Mittelalter-RPG versunken bin, desto sicherer war ich: Das Game of the Year steht schon so gut wie fest.

Bereits das erste Kingdom Come war ein außergewöhnliches Rollenspiel, die Fortsetzung ist in meinen Augen aber noch viel besser geschrieben und alles in allem runder. Ich konnte beim Zocken schon vor mir sehen, wie Entwickler Warhorse bei den Game Awards ordentlich abräumt … Und dann kam Clair Obscur - und hat Heinrich knallhart pariert.

Samara Summer Samara ist großer RPG-Fan. Sie liebt es, ihren Spiel- und Kampfstil an ihre Vorlieben anpassen zu können und weiß darüber hinaus gute Geschichten immer zu schätzen. Im Jahr 2025 ist sie unter anderem mit Kingdom Come 2 und Clair Obscur voll auf ihre Kosten gekommen. Ihrer Meinung nach hat Letzteres aber nicht in allen Bereichen die Nase vorn.



Heinrich und ich hatten so viele große Momente

Selten entdecke ich auch nach Stunden über Stunden noch so viele liebevolle Details in einem Spiel wie in Kingdom Come 2.

Das fängt schon damit an, dass ich nicht aufhören kann, Wände in Burgen anzustarren, weil die mit unzähligen Rußflecken, feingliedrigen Malereien und abgebröckeltem Putz so aufwendig und authentisch gestaltet sind.

Noch viel beeindruckender ist aber, wie vielseitig NPCs auf meine Taten reagieren oder wie unterschiedlich ich Quests angehen kann. Zudem hat mich das Writing insbesondere in Nebenmissionen richtig begeistert. Da wären unter anderem die Quests "Böses Blut", bei der ich mehr über die Geschichte von Kräuterfrau Bozena lerne, die mich gerettet hat, oder "Rosas Buch", bei der ich die Adlige in einem ganz neuen Licht sehe. Das sind nur zwei von vielen Beispielen.

0:31 Die große Exklusiv-Doku: Hinter den Kulissen von Kingdom Come: Deliverance 2

Autoplay

Mit diesen Eindrücken war ich alles andere als alleine. In den Wochen nach Release hatte ich einen riesigen Spaß damit, die nicht enden wollenden Entdeckungen und witzigen Zufalls-Erlebnisse anderer Spielerinnen und Spieler zu verfolgen. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass dieses RPG die Gaming-Community nachhaltig beschäftigt.

Da wären in meinen Augen einige Awards drin gewesen

In dieser Welle der Begeisterung bestand für mich kein Zweifel, dass KCD2 bei den Game Awards mindestens eine Auszeichnung mitnimmt. Neben “Game of the Year” schienen für mich auch einige andere Kategorien zum Greifen nah, darunter: “Best Game Direction”, “Best Audio Design” und/oder “Soundtrack”, “Best Performance (für die Darsteller von Henry und Hans)” und allen voran “Best RPG”.

Die genannten Awards hat aber mit Ausnahme von Best Audio Design am Ende alle Clair Obscur: Expedition 33 mit nach Hause genommen. Und versteht mich nicht falsch – ich will gar nicht behaupten, das sei völlig unverdient. Schließlich bin ich großer Fan des französischen JRPGs und finde, dass es alles in allem das beste Spiel des Jahres ist.

Trotzdem hat Kingdom Come 2 für mich in Sachen Rollenspiel-Aspekt mit seinen großen Möglichkeiten und Freiheiten klar die Nase vorn. Ich persönlich hätte Warhorse daher gerade den RPG-Award sehr gegönnt. Die Reaktion des Entwicklers auf Twitter/X sagt alles und hat mir ein bisschen in der Seele wehgetan:

In weiteren Posts zeigt sich Warhorse humorvoll und teilt die Dialogoptionen: "Es ist nicht meine Schuld", "Gebe den Franzosen die Schuld" und "Sag nichts". Allerdings mit einem Augenzwinkern und dem Kommentar "ggwp" (good game, well played) an Clair Obscur-Entwickler Sandfall.

Mal ganz ab von Kingdom Come finde ich es übrigens generell schöner, wenn es mehr unterschiedliche Gewinnerspiele gibt – vor allem in einem derart starken Spielejahr wie 2025, in dem mir die Entscheidungen in sämtlichen Kategorien richtig schwergefallen sind. Ich bin der Meinung, dass es in einigen Bereichen Titel gab, die Clair Obscur mindestens ebenbürtig waren.

Letztendlich sehe ich die Award-Vergabe daher mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Sandfall hat den Erfolg zweifelsohne verdient. Trotzdem finde ich es unglaublich schade, dass dabei herausragende Spiele wie Kingdom Come 2 komplett unter die Räder gekommen sind. Heinrich, in meinem Herzen hast du deinen festen Platz auf dem 2025er-RPG-Thron!

Wie seht ihr das: Habt ihr in jeder Kategorie mit Sandfall gejubelt oder findet ihr es auch schade, dass bestimmte Spiele leer ausgingen oder zu wenig gewonnen haben? In welcher Kategorie hättet ihr einen ganz anderen Titel vorn gesehen?