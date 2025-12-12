ROG Xbox Ally X: So verschmelzen Xbox Game Pass, Play Anywhere und Hardware zum ultimativen Handheld-Erlebnis

Der ROG Xbox Ally X Handheld löste für mich eines meiner größten Probleme als Vater und Gamer. Nämlich die Möglichkeit, mal schnell auf meine ganze Spiele-Bibliothek zuzugreifen und bestimmte Spiele daraus überall spielen zu können. Das ist vor allem dank des ROG Xbox Ally und Ally X nun möglich.

ROG Xbox Ally X Dieser Handheld löst eines meiner größten Probleme als Gaming-Vater und überzeugt dazu mit einer herausragenden Leistung von Kevin Nielsen

Mit dem ROG Xbox Ally X trifft quasi PC-Freiheit auf Konsolen-Komfort. Neben der großartigen Hardware erzeugt der Handheld vor allem mit ein paar wichtigen Features seine ganze Stärke.

Entsprechend werfen wir in diesem Artikel einen Blick auf Xbox Play Anywhere, den XboxGame Pass und auf Xbox-Vollbild, die euren Gaming-Alltag verändern.

Ein Launcher, um sie alle zu knechten: Alle Spiele, aber nur eine Bibliothek

Das Herzstück beim ROG Xbox Ally X ist die Xbox-Vollbildbildschirmerfahrung. Dahinter steckt nicht nur einfach eine App, sondern eine tiefgreifende Integration in Windows 11, die speziell für das Handheld-Gaming entwickelt wurde.

Statt euch durch den Windows-Desktop zu tippen, landet ihr in einer Oberfläche, die sich sofort vertraut anfühlt – inspiriert vom Xbox-Konsolen-Dashboard.

Das macht es besonders:

Aggregierte Bibliothek: Ihr seid nicht auf den Microsoft Store beschränkt. Das System bündelt installierte Spiele von Battle.net, EA, Ubisoft, Steam und anderen PC-Launchern an einem Ort.

Ihr seid nicht auf den Microsoft Store beschränkt. Das System bündelt installierte Spiele von Battle.net, EA, Ubisoft, Steam und anderen PC-Launchern an einem Ort. Ressourcen-Optimierung: Wenn ihr in diesem Modus spielt, minimiert Windows automatisch Hintergrundaktivitäten, damit mehr Leistung für eure Spiele zur Verfügung steht.

Wenn ihr in diesem Modus spielt, minimiert Windows automatisch Hintergrundaktivitäten, damit mehr Leistung für eure Spiele zur Verfügung steht. Nahtlose Steuerung: Über den dedizierten Xbox-Button ruft ihr jederzeit das verbesserte Game-Bar-Overlay auf, um Einstellungen zu ändern oder Freunde zu kontaktieren, ohne das Spiel zu verlassen.

Das alles sorgt für ein rundum gelungenes Spielerlebnis und bringt den Komfort einer Konsole und die Vielfalt eines Gaming-PCs auf den Gaming-Handheld.

Xbox Play Anywhere: Eure Spiele reisen mit

Das vielleicht stärkste Argument für den ROG Xbox Ally X ist die Freiheit, die Xbox Play Anywhere bietet.

Das Prinzip ist simpel: Ihr kauft ein digitales Spiel einmal und besitzt es sowohl für eure Xbox-Konsole, euren Windows PC als auch für euren Handheld – ohne Zusatzkosten.

Für euch bedeutet das:

Cross-Save & Progression: Ihr fangt eine Session Gears of War oder South of Midnight am PC oder der Konsole an, und wenn ihr in den Zug steigt, macht ihr auf dem ROG Xbox Ally exakt dort weiter, wo ihr aufgehört habt.

Ihr fangt eine Session Gears of War oder South of Midnight am PC oder der Konsole an, und wenn ihr in den Zug steigt, macht ihr auf dem ROG Xbox Ally exakt dort weiter, wo ihr aufgehört habt. Über 1.000 Titel: Die Bibliothek an unterstützten Spielen ist riesig und wächst stetig.

Die Bibliothek an unterstützten Spielen ist riesig und wächst stetig. Sync-Sicherheit: Ein neuer Indikator zeigt euch sogar an, ob euer Spielstand sicher in der Cloud synchronisiert wurde, bevor ihr das Gerät ausschaltet.

Ihr müsst also unterstützte Spiele nicht mehrfach kaufen und könnt immer dort weitermachen, wo ihr gerade seid.

Der Xbox Game Pass: Das Buffet ist eröffnet

Natürlich ist ein solcher Handheld die perfekte Heimat für den Xbox Game Pass. Käufer des ROG Xbox Ally X erhalten direkt zum Start 3 Monate Xbox Game Pass Premium inklusive.

Damit habt ihr Zugriff auf hunderte von Titeln und könnt Indie-Perlen wie Hollow Knight: Silksong erleben.

Und wenn der Speicherplatz (trotz bis zu 1 TB SSD im ROG Xbox Ally X) mal knapp wird oder ihr ein Spiel nur kurz testen wollt? Dann nutzt ihr einfach Xbox Cloud Gaming. Damit streamt ihr volle Konsolenspiele direkt auf den Handheld, ohne Wartezeit für Downloads.

Der Xbox Game Pass ist insgesamt in drei Editionen verfügbar und bietet für jeden Spielertyp das richtige. Ihr habt die Wahl und erhaltet in jedem Fall Zugriff auf eine große Anzahl an Spielen und speziellen Boni.

Alles zum Xbox Game Pass erfahrt ihr zudem in dieser Übersicht:

Entdeckt euer nächstes Lieblingsspiel: Schluss mit dem Rätselraten

Läuft das Spiel gut auf meinem Handheld? Diese Frage beantwortet Xbox jetzt proaktiv mit dem neuen Handheld-Compatibility-Program. Tausende Spiele wurden getestet und verifiziert.

Achtet im Store einfach auf diese zwei neuen Badges:

Handheld Optimized: Diese Spiele funktionieren "Out-of-the-Box" perfekt. Die Steuerung passt, die Texte sind lesbar und die Performance ist für den Bildschirm optimiert. Mostly Compatible: Diese Titel laufen gut, erfordern aber eventuell kleine Anpassungen in den Einstellungen.

Zusätzlich gibt es den Windows Performance Fit-Indikator. Er verrät euch vor dem Download, ob ihr mit "Should play great" (60 FPS+) oder "Should play well" (30 FPS+) rechnen könnt.

Fazit: Ein echtes Gaming-Ökosystem für unterwegs

Der ROG Xbox Ally X ist mehr als nur starke Hardware. Durch die Verzahnung von Windows 11, der Xbox-Oberfläche und Services wie Play Anywhere verschwimmen die Grenzen zwischen stationärem und mobilem Gaming.

Gerade dank des Xbox Game Passes habt ihr eine riesige Auswahl an Spielen, die ihr überall spielen könnt. Mit dem ROG Xbox Ally X habt ihr die maximale Flexibilität, egal wo ihr seid, was ihr spielen oder wie intensiv ihr spielen wollt. Das Xbox-Ökosystem ist die zur Realität gewordene Zukunft des Gamings.