Kingdom Come Deliverance 2 hat ein Feature für alle, die nach einer langen Pause wieder einsteigen und das braucht wirklich jedes Spiel!

Bis es mal läuft in KCD2 kann es dauern.

Womöglich kennt ihr das auch: Ein Spiel hat euch eigentlich gut gefallen, aber aus irgendwelchen Gründen hattet ihr eine ganze Weile keine Zeit mehr weiterzuspielen. Der Wiedereinstieg kostet in so einem Fall für mich selbst dann Überwindung, wenn ich eigentlich Lust darauf habe, es wieder zu zocken.

Oft sind die Mechaniken dann einfach nicht mehr so präsent und alles fühlt sich sehr zäh an, gerade, wenn ich schon in fortgeschrittenen Gebieten angekommen bin.

Kingdom Come: Deliverance 2 hat ein schönes Feature, das in dem Fall zumindest ein Stück weit weiterhilft und ich frage mich wirklich, warum es das nicht längst in jedem Spiel gibt.

Beim Wiedereinstieg holt KCD2 uns wahlweise noch mal ab

KCD2 ist ganz sicher nicht dafür bekannt, das zugänglichste Spiel zu sein. Vieles lässt sich anfangs leicht übersehen und einige Mechaniken funktionieren anders als in den meisten anderen Spielen.

Da wäre etwa das mit dem Controller ziemlich fummelige Schlösserknacken, aber auch die Kämpfe mit ihren unterschiedlichen Schlagrichtungen oder Tränke brauen sowie Schmieden, bei dem wir sehr viel selbst ohne genaue Vorgaben erledigen müssen.

Wer aber eine Weile nicht mehr im mittelalterlichen Böhmen unterwegs war, wird von einer netten Texteinblendung begrüßt. Die kommt mit dem Angebot, Tutorials noch mal einzublenden. Anbei ist noch gelistet, wo es zusätzliche Hilfen gibt.

Das erwartet uns, wenn wir nach einer Pause zurückkehren.

Praktisch ist dabei auch, dass die erneute Einblendung der Tutorials optional ist. Wer also noch alles weiß, kann sich die Bildschirmtexte sparen, die in dem Fall dann ja eher nervig wären.

Wiedereinstieg kann aus mehreren Gründen knifflig sein

Das Feature wird bereits von Fans auf Reddit gefeiert, die anmerken, dass das absoluter Industrie-Standard sein sollte und ich sehe das genauso. Kehre ich nach einer Weile zu einem Spiel zurück, habe ich beispielsweise oft Dinge wie Spezialattacken vergessen, die nur in bestimmten Situationen genutzt werden können.

4:32 Kingdom Come 2: Urkomisches Behind the Scenes-Video zeigt den Dreh der Pranger-Szene und mehr

Autoplay

Alle Probleme bei der Rückkehr zu einem Spiel, das ich lange nicht angefasst habe, löst die Tutorial-Wiederholung natürlich trotzdem nicht. Die Auffrischung des Muskel-Gedächtnisses, dank dem alles mal ganz automatisch lief, braucht bei mir trotzdem oft eine ganze Weile und kann sich als Hürde herausstellen, wenn gerade ein kniffliger Kampf wartet.

Außerdem wäre da natürlich auch immer noch die Story-Komponente. Unter dem Reddit-Post merkt eine Person an, dass auch Story-Recaps beim Wiedereinstieg eine gute Sache wären.

Das wäre natürlich gerade bei Spielen, die klar in Kapitel unterteilt sind, ebenfalls schön, mir bleibt eine gute Geschichte aber meist wesentlich länger präsent als die Einzelheiten der Spielmechaniken. Darum bin ich bereits mit dem Tutorial-Angebot glücklich.

Wir freuen uns natürlich, wenn ihr bei unserer Umfrage fleißig abstimmt. Verratet uns aber gerne auch in den Kommentaren mehr darüber, wie das bei euch ist und was ihr von diesem kleinen Quality of Life-Feature haltet. Fallen euch noch andere Spiele ein, die diese Option direkt anbieten?