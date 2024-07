Kingdom Come Deliverance 2 gratis für PS5 und Xbox Series X/S - Entwickler schenken euch das RPG, wenn ihr zu den ganz treuen Fans gehört

Heinrichs zweites Abenteuer gibt's umsonst, wenn ihr zu den ganz treuen Fans gehört.

Bei einem neuen und großen Spiel könnte man meinen, dass das Entwicklerstudio jeden Cent herbeisehnt und braucht, um die enormen Kosten schnell wieder reinzuholen. Dem ist sicherlich auch so, aber Werte wie Dankbarkeit, Treue und das Einhalten von Versprechen haben trotzdem ihren Platz.

Aus diesem Grund zeigt sich Warhorse, die das Studio hinter den Kingdom Come Deliverance-Spielen auch spendabel. Die ganz treuen Fans von Kingdom Come: Deliverance 1 bekommen den Nachfolger nämlich kostenlos.

Einige Kickstarter-Backer bekommen Kingdom Come Deliverance 2 gratis

"Treue Fans" ist natürlich ein ziemlich schwammiger Begriff. Warhorse hat die Spieler*innen, die Kingdom Come: Deliverance 2 geschenkt bekommen, aber trotzdem klar definiert.

Ob ihr dazu zählt, hängt davon ab, ob ihr Teil 1 damals auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziell unterstützt habt, also ein "Backer" seid. Genauer gesagt müsst ihr dabei eine bestimmte Stufe erreicht haben, um zu den Auserwählten zu gehören. Ab der Pledge-Stufe "Duke" seid ihr berechtigt:

Oder anders gesagt: Wer damals zwischen 150 und 6.000 Euro in das Projekt gesteckt hat, darf sich auf Teil 2 freuen, ohne noch einmal Geld in die Hand zu nehmen. Insgesamt sind das 1.036 der 35.384 Unterstützer*innen, wie die Kickstarter-Seite von Teil 1 anzeigt.

1:13:21 Kingdom Come: Deliverance 2 | Warhorse verrät alles, worüber wir nicht sprechen durften!

Kickstarter-Unterstützer*innen sollten unbedingt ihre Mails checken!

Zählt ihr zu den berechtigten Personen, solltet ihr nicht nur eurer Kickstarter-Konto checken, sondern auch im Mail-Postfach nach einer Nachricht Ausschau halten. Auf diesem Weg wird Warhorse euch kontaktieren, wie das Studio auf X/Twitter bestätigte:

"Es ist wahr. Entstaubt besser euer altes Kickstarter-Konto und prüft Sie, ob ihr berechtigt seid! Ihr solltet auch eine E-Mail erhalten haben."

Für welche Plattformen verschenkt Warhorse Kingdom Come 2? Wer zu den glücklichen Beschenkten zählt, muss sich nicht etwa mit einem PC-Key zufrieden geben. Ihr könnt die Plattform selbst wählen und das Spiel auf diesem Wege also auch für PS5 oder Xbox Series X/S kostenlos bekommen.

Kingdom Come-Entwickler löst mit Gratis-Spiel altes Versprechen ein

Warum wird das Spiel überhaupt verschenkt? Warhorse Studios ist nicht einfach nur in Spendierlaune. Das Studio löst damit ein altes Versprechen ein. Eigentlich sollten Kickstarter-Unterstützer*innen des ersten Spiels nämlich noch einen 2. Akt kostenlos bekommen.

Da dieser aber so neben all den DLCs nie erschien, hat sich das Studio dazu entschlossen, stattdessen Kingdom Come Deliverance 2 an die berechtigten Unterstützer*innen zu verschenken. So war es vielleicht nicht geplant, aber Teil 2 lässt sich ja auch irgendwie als "2. Akt" verstehen.

Wie sieht's mit euch aus? Gehört ihr womöglich zu den beschenkten Kickstarter-Backern? Und falls nicht, kauft ihr euch Kingdom Come Deliverance 2 zum Release? Schreibt uns eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare.