Kingdom Come Deliverance 2: Hans-Schauspieler streamt versehentlich eine alte Pre-Release-Version des RPGs - und die sieht ganz schön anders aus!

Hans oder Hans: Das ist hier die Frage.

Wer auf Twitch über Luke Dales Kanal stolpert, kann leicht den Eindruck gewinnen, den echten Hans Capon vor sich zu haben und in gewisser Weise stimmt das ja auch. Der Schauspieler und Voice Actor, der den böhmischen Adligen verkörpert, hat einiges mit ihm gemeinsam – und das hört bei den Äußerlichkeiten nicht auf.

In seiner ersten Spielsession mit Kingdom Come: Deliverance 2 gewährte Dale uns spannende Einblicke in eine sehr veraltete Pre-Release Version des RPGs – was so aber gar nicht geplant war. Grund dafür war nämlich, dass es einfach zu lange gedauert hätte, seine alte Disc-Version auf den aktuellen Patch-Standard zu updaten.

Strobo-See und pummlige Häschen: "Hans Capon" streamt alten Pre-Release Build von KCD2

Dale hatte auf seinem Twitch-Kanal LordHansCapon bereits den ersten Teil des Mittelalter-RPGs gestreamt. Anfang der Woche hat er dann nach seiner Performance-Arbeit an der Fortsetzung schließlich auch seinen ersten Durchlauf in der Fortsetzung gestartet.

Dabei fiel schnell auf, dass Dales Spiel irgendwie anders aussah als wir KCD2 kennen. Zunächst mal lief das Spiel auf seiner PS5 wesentlich unrunder, außerdem sah der See, an dem Capon und Co. campieren, aus "wie aus einer anderen Dimension", was auch den Schauspieler selbst irritierte.

Die Wasseroberfläche sorgte im Hintergrund mit ihrem wildem Geflimmer geradezu für Discobeleuchtung. Als Dale dann aber in den Ring stieg, um sich mit dem anderen Hans zu duellieren, waren die Fans im Chat noch verwirrter. "Was ist mit den Hasen los?", war da mehrfach zu lesen.

Hier könnt ihr euch anschauen, was damit gemeint ist:

Diese Unterschiede waren zu sehen

Die kleinen Häschen, die unter dem Kompass anzeigen, ob wir im Kampf sind oder gesucht werden sahen einfach völlig anders aus. Sie hatten etwas mehr auf den Rippen, wirkten vor allem aber auch noch ziemlich skizzenhaft.

Es gab aber noch ein paar unauffälliger Unterschiede: Lebensanzeige und Menü wichen ein wenig vom finalen Spiel ab. Auch die Gesichter sahen bei genauem Hinsehen noch ein wenig anders aus. Dale erklärte daraufhin, dass er eine ungepatchte "Pre-Release"-Version des Spiels zockte, aber die entsprach keineswegs dem, was wir in der Testphase gespielt haben.

Eine sehr, sehr alte Version, wie Warhorse bestätigt

Später stellte sich heraus, dass er das RPG von einer Disc aus einer Special Edition gestartet hatte. Die hatte er direkt vom Entwickler bekommen. Es handelte sich um eine "seeeehr alte Version", wie auch ein Warhorse-Mitarbeiter bestätigte, mit dem Dale im Laufe des Streams telefonierte.

Jedenfalls hatte Dale das Spiel nur deshalb ungepatcht gestartet, weil der Download ganze neun Stunden in Anspruch genommen hätte. Das heißt, sein Spezial-Stream war eigentlich ein "Unfall", aber das Ganze war doch sehr spannend, weil wir dadurch Einblicke in eine Version erhalten haben, der es noch gewaltig an Polishing fehlte.

11:37 Kingdom Come Deliverance 2: Heinrich und Hans laufen durch das echte Kuttenberg in Tschechien

Ich persönlich hätte ja gerne noch weiter nach Unterschieden Ausschau gehalten. Dale rettete die Situation aber wie ein echter Edelmann, beschloss, das Spiel nicht weiter in unfertigem Zustand zu zeigen, beantwortete stattdessen noch ein paar Fragen und startete am nächsten Tag noch mal neu – mit Patch! Auf X (ehemals Twitter) postete er vorher stolz, dass der Download endlich geschafft sei.

Das Ganze ist nicht nur witzig, sondern passt auch einfach perfekt zum Charakter, den Dale im Spiel verkörpert, denn auch bei Hans läuft es selten wie geplant – und auch Capon schafft es immer, das wieder geradezubiegen.

Jedenfalls ist auch Dales Playthrough der gepatchten Veresion sehr unterhaltsam. Falls ihr euch für Behind the Scenes-Storys interessiert, solltet ihr unbedingt mal reinschauen. Dale plaudert nämlich gerne aus dem Nähkästchen.

Habt ihr Dale schon mal beim Streamen zugeschaut oder findet ihr es allgemein spannend, wenn Voice Actors oder Personen aus dem Entwicklerteam selbst zocken?