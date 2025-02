Kingdom Come Deliverance 2: Neue Gratis-Rüstung über Twitch-Drops verfügbar - so bekommt ihr sie

Für Kingdom Come: Deliverance 2 gibt es ein neues Rüstungsset abzustauben.

Held Heinrich kann in Kingdom Come: Deliverance 2 jede Menge Rüstungen finden, kaufen oder stibitzen. Einige davon sind exklusiv in den Special Editions des Mittelalter-RPGs erhältlich, wieder andere über sogenannte Twitch Drops.

Bereits zum Start des Spiels hatte es ein besonderes Rüstungsset auf diesem Wege gegeben, nun ist ein weiteres über Twitch verfügbar.

Cutpurse Armour Set macht euch zum Schleichmeister

Es handelt sich dabei um das "Cutpurse Armour Set", das laut der offiziellen Beschreibung hervorragend für Schleichausflüge und vorsichtiges Vorgehen im Spiel geeignet sein dürfte.

Es besteht aus insgesamt fünf Teilen:

Gambeson

Handschuhe

Kapuze

Hose

Schuhe

Das Set ist kostenlos verfügbar, ihr benötigt aber bestimmte Voraussetzungen, um es abzustauben.

So könnt ihr euch das Cutpurse Armour-Set sichern

Um das Set zu erhalten, müsst ihr zunächst einen PROS-Account anlegen und darüber hinaus auch einen Account bei Twitch besitzen. Um einen PROS-Konto zu erstellen, wählt ihr im Hauptmenü von KCD2 "Inhalte zum Herunterladen" und dann unter "Extras" den Punkt "PROS".

Scannt den nun auftauchenden QR-Code, um das Konto zu erstellen. Meldet euch dann an und verknüpft zunächst Kingdom Come: Deliverance 2 damit. Anschließend macht ihr über diesen Link noch die Verknüpfung mit eurem Twitch-Account.

Sobald das geschafft ist, müsst ihr euch nur noch mit eurem Twitch-Account anmelden und bei einem oder mehreren der hier verlinkten Kanäle zuschauen. Die Teile des Sets werden dann nach und nach freigeschaltet.

30 Minuten: Kapuze

Kapuze 60 Minuten: Gambeson

Gambeson 90 Minuten: Hose

Hose 120 Minuten: Schuhe

Schuhe 150 Minuten: Handschuhe

Kingdom Come: Deliverance 2 versetzt euch wie schon der erste Teil ins Böhmen des frühen 15. Jahrhunderts. Als Heinrich erkundet ihr zunächst die Region um Burg Trosky, später verschlägt es euch dann in das Gebiet rund um die Münzprägestadt Kuttenberg. KCD2 ist Anfang Februar 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erschienen.