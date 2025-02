Kingdom Come Deliverance 2: Nur noch 24 Stunden könnt ihr euch ein gratis Rüstungsset für Heinrich und sein Pferd schnappen

Auf Twitch gibt es ein komplettes Rüstungsset für Kingdom Come 2.

Nach fast sieben Jahren war es am 4. Februar endlich soweit: Mit Kingdom Come: Deliverance 2 erschien die Fortsetzung des Mittelalter-Rollenspiels und die persönliche Geschichte von Heinrich geht weiter. Passend zum Start könnt ihr für einige Tage ein gesamtes Rüstungsset auf Twitch abstauben.

Update vom 10.02.2025: Euch bleiben nur noch 24 Stunden, um die Drops abzustauben, daher wollen wir euch heute nochmal daran erinnern.

So bekommt ihr das Rüstungsset auf Twitch

Zuallererst benötigt ihr natürlich ein Twitch-Konto, in das ihr euch einloggen müsst. In der Drops & Belohnungen-Übersicht sucht ihr dann nach Kingdom Come Deliverance 2. Dort könnt ihr auch sehen, um welche Items es genau geht.

Um diese Items geht es.

Das Rüstungsset hat ein Warhorse-Design und besteht aus folgenden Teilen:

Helm

Stiefel

Beinschutz

Armschutz

Handschuhe

Jacke

Waffenrock

Schild

Pferde Schabracke

Um die Items nach und nach freizuschalten, müsst ihr einem teilnehmenden Stream zuschauen – insgesamt 4,5 Stunden. Dazu müsst ihr euer Twitch-Konto noch mit einem PROS-Konto verbinden. Dabei handelt es sich um eine Plattform, auf der ihre exklusive Belohnungen bekommen und darüber hinaus einige Features, wie Übertragbare Spielstände, Mods oder Statistiken für ausgewählte Spiele nutzen könnt.

27:02 Test-Video: Kingdom Come: Deliverance 2 ist der neue König der Open-World-Rollenspiele

Natürlich könnt ihr den Stream auch stumm im Hintergrund laufen lassen – etwa wenn ihr euch nichts vorweg nehmen lassen wollt. Solange das Video irgendwie läuft, geht auch der Timer für die Drops nach oben.

Habt ihr euch einen PROS-Account erstellt, könnt ihr euer Spiel ebenfalls damit verlinken und eure verdienten Twitch Drops einsammeln.

Zusätzlich gibt es auf der Plattform noch weitere Items, die ihr freischalten könnt. Aktuell bekommt ihr dort eine weitere Pferde Schabracke. Zudem ist auch schon das Rüstungssets des Taschendiebs gelistet, was wohl in Zukunft freigeschaltet wird.

In Tests konnte Kingdom Come Deliverance 2 sehr gute Wertungen abstauben und auch die Zahl der Spielenden erreichte zum Release mit knapp 160.000 auf Steam einen beachtlichen Wert. Spätestens zum Wochenende wird dieser Wert sicher nochmal geknackt.

Jetzt seid ihr gefragt: Seid ihr schon mit Heinrich unterwegs und holt ihr euch die Twitch Drops? Verratet es uns in den Kommentaren!