Kingdom Come Deliverance 2: Kämpfe werden viel leichter und machen mehr Spaß, wenn ihr diesen Perk nutzt - unterschätzt ihn nicht!

Heinrich hat ein paar Tricks auf Lager, die Kämpfe wesentlich erleichtern. Aber die müsst ihr erst mal freischalten.

Die Kämpfe der Kingdom Come: Deliverance-Reihe sind für viele Spieler*innen erst mal gewöhnungsbedürftig, denn sie fühlen sich ganz anders an und verlangen eine andere Spielweise als in vielen Action-RPGs.

Tut ihr euch schwer, dann haben wir einen guten Tipp für euch. Es gibt nämlich einen Perk, der vielleicht erst mal unscheinbar wirkt, euch aber das Kämpfen in KCD2 wesentlich erleichtern kann. Der findet sich ausgerechnet unter "Redekunst" und kombiniert mit zwei weiteren Perks wird er sogar noch viel mächtiger.

Mit dieser Perk-Kombination werden die Kämpfe in KCD2 viel leichter

Womöglich habt ihr eure Feinde in Kingdom Come: Deliverance 2 schon mal laut angeschrien, wenn sie euch ordentlich vermöbelt haben – also vor dem TV- oder PC-Monitor. Ihr solltet das aber (auch) im Spiel tun, denn damit werden die Kämpfe viel leichter.

Unter "Redekunst" findet ihr auf Stufe 12 den Perk "Schlachtruf", der sich bei den vielen verlockenden Freischaltungen vielleicht erst mal leicht übersehen lässt. Aber tatsächlich ist er richtig nützlich, denn wenn Heinrich beim Kämpfen herumbrüllt, nehmen seine Feinde für 20 Sekunden 10% mehr Schaden – und das macht schon mal einen großen Unterschied.

Viel besser wird das Ganze aber noch, wenn ihr danach auf Stufe 14 den Redekunst-Perk "Gefürchteter Krieger" freischaltet, denn der sorgt dafür, dass Feinde Muffensausen bekommen, wenn Heinrich sie anbrüllt. Sie kämpfen dann viel zögerlicher, ihr könnt mehr Schläge landen und habt sogar Chancen, dass sie vor euch Reißaus nehmen.

Packt ihr dann noch den Redekunst Stufe 18-Perk "Schlachtruf II" obendrauf, verursacht ihr sogar 15% Schaden mehr nach einem Schlachtruf. Voraussetzung dafür ist aber, dass ihr bereits den ersten Schlachtruf-Perk freigeschaltet habt.

So funktioniert ein Schlachtruf

Damit Heinrich sich die Lungen herausschreit, haltet ihr LB/L1 (die Taste wird euch im Kampf als Taste zum "Reden" angezeigt) und wählt dann den Schrei mit B/Kreis aus.

Ihr bekommt übrigens auch ganz einfach eine übermächtige Waffe und wusstet ihr, dass Feinde einen Lebensbalken haben?

Ich persönlich fand die Kämpfe aber auch einfach viel spaßiger, wenn Heinrich ständig herumschreit und war durchaus versucht, auf der Couch mitzumachen. Vor allem die Zeile: "I FEEL QUITE HUNGRY!", liebe ich.

Diese Fähigkeit ist ebenfalls extrem nützlich

Auch eine Fähigkeit macht euch Kämpfe leichter, weil sie euch ganz neue Möglichkeiten gibt, auf gegnerische Attacken zu reagieren. Hier holt ihr sie euch:

0:38 Kingdom Come Deliverance 2 - Warum ihr so schnell wie möglich das Nomadenlager besuchen solltet

Autoplay

Bei dieser Fähigkeit handelt es sich um einen direkten Gegenangriff, mit dem ihr euch Paraden spart. Er verlangt allerdings schnelle Reaktionen, vor allem, weil ihr auch immer die Schlagrichtung anpassen müsst. Es handelt sich dabei nicht um einen Perk, sondern ihr müsst die Fähigkeit von einem Lehrmeister lernen, beispielsweise Kater im Nomadencamp.

Gegner in Kingdom Come: Deliverance 2 umhauen

Oft könnt ihr euch Kämpfe auch einfach sparen, entweder indem ihr Konflikte im Gespräch löst, aber manchmal auch, indem ihr euch bei Nacht und/oder von hinten an Feinde anschleicht. Ihr müsst euch dazu ducken und dafür sorgen, nicht bemerkt zu werden. Dann drückt ihr, wenn es angezeigt wird, LT/L2 und noch mal, wenn das blaue Symbol auf dem Bildschirm erscheint, RT/R2. Aber Vorsicht: Hierbei kommt es auf das Timing an.

Ihr könnt auch eine heimliche Meuchelattacke ausführen. Das funktioniert vom Prinzip her genauso, aber ihr müsst LT/L2 halten und braucht einen ausgerüsteten Dolch.

Welche Strategien und Perks nutzt ihr in Kämpfen? Habt ihr weitere gute Tipps für Leute, die sich schwertun?