Kingdom Come Deliverance 2-Fan übersieht 30 Stunden lang enorm praktische Anzeige bei Kämpfen - und auch wir haben sie erst viel zu spät entdeckt

Im Kampf etwas zu übersehen, geht bei Kingdom Come 2 ganz schnell.

Im Gegensatz zu vielen anderen Rollenspielen, in denen uns ständig viele bunte Anzeigen entgegenleuchten und über alles Mögliche informieren, ist das UI in Kingdom Come: Deliverance 2 sehr reduziert. Trotzdem oder gerade deshalb lässt sich ein Balken, der in Kämpfen wirklich nützlich ist, sehr leicht übersehen.

Schon gewusst: Gegner haben in Kingdom Come: Deliverance 2 einen Lebensbalken

Eigentlich ist ein gegnerischer Lebensbalken eine absolute Standard-Anzeige, manche Spiele wie Monster Hunter verzichten aber bewusst darauf – und gerade bei einem immersiven Erlebnis wie Kingdom Come wäre das ebenfalls durchaus denkbar.

Wahrscheinlich ist das der Grund, warum wir nicht unbedingt sofort nach dem Balken Ausschau halten. Dazu kommt, dass er einem eben nicht direkt ins Auge springt, weil er an einer eher ungewöhnlichen Stelle platziert ist, nämlich sehr klein neben Heinrichs eigener Lebensanzeige. Kein Wunder also, dass Reddit-User AdministrativeGain77 schreibt:

30 Stunden im Spiel und ich habe endlich das Gegner-Leben gefunden.

Das ist die Anzeige.

Der Reddit-User erklärt, den Balken erst beim Anschauen eines Videos entdeckt zu haben. Hier haben wir übrigens einen weiteren guten Tipp für euch:

0:38 Kingdom Come Deliverance 2 - Warum ihr so schnell wie möglich das Nomadenlager besuchen solltet

Autoplay

Der Fan ist damit ganz und gar nicht allein

Durch die Platzierung des Balkens lässt sich die Anzeige schnell mal missverstehen. Gewohnheitsmäßig finden wir nämlich bei unserem eigenen Lebensbalken eher Infos zur eigenen Verfassung und Ausrüstung. So ist es kaum verwunderlich, dass User sciapo schreibt:

Ich dachte, das wäre meine Rüstungsanzeige.

Darauf antworten gleich mehrere Personen, denen es genauso ging. Eine Person schreibt beispielsweise: "Ich bin so froh, dass VIELE von uns dasselbe dachten. Heute wurden Lektionen gelernt." Andere Personen freuen sich einfach nur, dank des Posts ein bisschen schlauer zu sein:

Ich habe buchstäblich gestern gedacht, dass ich wünschte, es gebe eine Möglichkeit, das gegnerische Leben zu sehen ... Gut, dass ich diesen Post hier auch gesehen habe.

Auch wir haben lange Zeit gespielt, ohne die praktische Anzeige zu bemerken – aus den bereits genannten Gründen. Es lässt sich tatsächlich auch ohne Blick auf den Balken sehr gut spielen, in manchen Fällen ist es aber doch nützlich zu wissen, wie sehr wir den Feinden schon zugesetzt haben.

Wer natürlich aufmerksam beim Kampf auf die Leiste schaut, sieht sofort, mit was sie korrespondiert. Allerdings fordern die Gefechte selbst schon sehr viel Konzentration, weil wir präzise auf die Angriffe der Feinde achten müssen.

Zudem ist Kingdom Come: Deliverance 2 ein sehr komplexes Spiel, das uns nicht gerade an die Hand nimmt. So lassen sich ganz schnell mal essenzielle Features übersehen. Oben haben wir euch daher ein paar gute Tipps für den Start verlinkt. In unserer Guide-Übersicht findet ihr zahlreiche weitere Ratschläge.

Habt ihr den gegnerischen Lebensbalken direkt entdeckt und richtig interpretiert? Und habt ihr Teil 1 auch gezockt?