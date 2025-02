Kingdom Come Deliverance 2 - Pferd bekommen: In dieser Hauptmission kriegt ihr euren ersten Gaul

Pferde sind in Kingdom Come: Deliverance 2 nicht nur Reit-, sondern auch praktische Transporttiere.

Zu Beginn von Kingdom Come: Deliverance 2 reitet Heinrich noch stolz auf Pferd Pebbles seinem Auftrag auf Burg Trosky entgegen, doch bei einem Überfall verliert er nicht nur fast sein Leben, sondern auch sein treues Ross.

Den Start in die offene Spielwelt des Mittelalter-RPGs müsst ihr also zu Fuß bestreiten, es dauert allerdings nicht allzu lange, bis ihr ganz automatisch euer erstes Pferd bekommt.

Hauptmission: Ungeladene Hochzeitsgäste

Es handelt sich um die Hauptmission, die direkt ab dem Punkt beginnt, an dem ihr mit Heinrich in die offene Welt startet. Um das Pferd zu bekommen, müsst ihr einfach dem Missionstrang von Schmied Radovan folgen, mithilfe dessen ihr auch auf die Hochzeit gelangen könnt.

In Semin trefft ihr eine alte Bekannte

Radovan bittet euch, in Semin nach einem verschwundenen Karren zu suchen. Macht euch zu Fuß auf und sprecht bei der Festung angekommen mit den entsprechenden Personen. Herr Semin wird euch ebenfalls um einen Gefallen bitten, benötigt euch dafür aber ausgeruht und zu Pferde.

Geht nun folgendermaßen vor:

Schlaft die Nacht in der Scheune (optional) Sprecht anschließend mit Stallknecht Ballatay (nahe der Stelle, an der Semin und Knorren auf euch warten) Wählt die Gesprächsoption "(Günstiges Pferd)" Wählt bei der nächsten Auswahlmöglichkeit "Sei vernünftig"

Wählt ihr diese Option, solltet euch der Stallknecht das Pferd überlassen, ohne dass ihr etwas dafür zahlen müsst.

Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem günstigen Pferd um Heinrichs altes Pferd Pebbles handelt. Ballatay überlässt sie euch ohne Kosten und ihr habt ab sofort einen sehr soliden vierbeinigen Untersatz, der im Verlauf des Spiels sogar noch deutlich besser werden kann.

Andere Möglichkeiten, euer erstes Pferd zu bekommen

Die Hauptmission ist die kostengünstigste und ungefährlichste Methode, an euer erstes Pferd in Kingdom Come: Deliverance 2 zu kommen. Es gibt aber natürlich noch andere Möglichkeiten:

Kauf, z.B. im Kumanenlager im Südwesten der Karte Diebstahl

Für erstere Option fehlt euch anfangs allerdings noch das Geld, bei Option Nummer 2 besteht die Gefahr, dass ihr erwischt werdet. Wollt ihr also Stress und/oder Aufwand vermeiden, empfehlen wir euch die Methode aus diesem Guide.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist am 4. Februar 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erschienen. Wie schon im Vorgänger verkörpert ihr den angehenden Ritter Heinrich von Skalitz, der dieses Mal gleich zwei größere Open World-Gebiete erkundet und dabei zahlreiche Mechaniken und Geheimnisse entdecken kann.

