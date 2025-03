Kingdom Come Deliverance 2: 7 Dinge, die ihr sehr leicht verpassen könnt, die euch aber enorm das Leben erleichtern

Heinrich kann jede Hilfe gebrauchen!

Kingdom Come Deliverance 2 steckt voller kleiner Details, die wir ziemlich leicht übersehen können. Manche sind einfach nett anzusehen, andere können uns das Leben im böhmischen Mittelalter sogar enorm erleichtern.

Immer wieder berichten wir von kleinen Dingen, die Spielende erst sehr spät entdecken oder sogar erst durch andere Leute aus der Community erfahren. Wir wollen heute ein paar Tipps zusammentragen, die besonders nützlich sind – einige stammen sogar direkt von euch hier auf GamePro. Vielen lieben Dank dafür!

1) Waffe ziehen leicht gemacht

Je nach Gürtel liegen gleich mehrere Waffen auf unserer linken Schnellauswahlliste. Mit einem Druck auf die linke Digipad-Taste können wir diese durchschalten, halten wir die Taste gedrückt, ziehen wir das aktuell ausgewählte Kampfutensil.

Tatsächlich gibt es allerdings noch eine wesentlich leichtere Alternative, die aktive Waffe auszurüsten, nämlich indem wir einfach Viereck (PS) oder X (Xbox) drücken. Diese Möglichkeit lässt sich schnell übersehen, wie sich auch in der GP-Community gezeigt hat.

2) Tränke brauen kann viel einfacher sein

Tränke können uns in Kingdom Come enorm stärken, allerdings brauchen wir für das Brauen etwas Ausdauer – vor allem, weil der Crafting-Prozess sehr kleinteilig ist. Immer wieder müssen wir etwa einzelne Dinge, wie die Sanduhr oder den Kessel anvisieren und auswählen.

Allerdings gibt es auch hier nützliche Shortcuts, die leicht übersehen werden können. Die Sanduhr können wir etwa mit R2 drehen, den Kessel können wir mit einem Druck auf die Oben-Taste auf dem Digipad auf- und absenken. Das spart uns das Anvisieren und auf Dauer eine Menge Zeit.

3) Die Map verrät viele Details zur Spielwelt

Die Übersichtskarte im Spiel ist nicht nur ziemlich hübsch, einige Symbole verraten auch uns auch ein paar Details, die auf den ersten Blick vielleicht nicht ersichtlich sind. Bierkrüge sind etwa die Markierung für Schenken, tummeln sich grüne Ranken um das Gefäß bedeutet das, dass es hier ein Bett samt Kiste gibt.

Das ist super praktisch, da ihr eure Ausflüge damit wesentlich besser planen und sicherstellen könnt, dass ihr immer rechtzeitig auf einer weichen Matratze landet. Immer zu wissen, wo ihr überschüssigen Ballast loswerden könnt, ist ebenfalls eine super Sache.

4) Steine werfen

Zu Beginn des Spiels wird uns die Mechanik beim Schleichen durch den See zwar erklärt, danach brauchen wir sie allerdings lange nicht. Es ist also kein Wunder, wenn viele wieder vergessen, dass wir im Spiel Steine schmeißen können, um andere abzulenken.

Aber nicht nur das. Mit Steinen können wir auch die überall in der Welt verteilten Nester von Bäumen holen, um sie im Anschluss zu looten. Das ist viel sparsamer, als dafür etwa einen Pfeil zu benutzen. Wichtig ist nur: Heinrich kann nur Steine schmeißen, wenn er geduckt ist.

5) Kampffähigkeiten machen euch das Leben leichter

Heinrich wird während seinem Abenteuer immer stärker und verbessert sich via Learning by Doing. Bedeutet, wenn wir etwa mit dem Schwert kämpfen, verbessert sich auch der entsprechende Skill. Viele besonders starke Fähigkeiten können wir allerdings nur von NPCs lernen.

Wir sollten also stets nachhaken, wenn wir in Dialogen Optionen bekommen, die darauf abzielen, dass uns etwas beigebracht wird. Schon zu Beginn können wir im Nomandenlager so einen besonders starken Angriff lernen, der uns das Spiel enorm erleichtert. Im Video erfahrt ihr wie:

0:38 Kingdom Come Deliverance 2 - Warum ihr so schnell wie möglich das Nomadenlager besuchen solltet

Autoplay

6) Perks freischalten

Wir können aber nicht nur Fähigkeiten von anderen lernen, sondern auch selbst neue Perks freischalten. Auch das sagt uns das Spiel zu Beginn zwar, trotzdem kann der Punkt schnell übersehen werden, wie die untenstehende Erfahrung zeigt.

Schaut also stets in euren Charakterbildschirm, um verfügbare Punkte auf Vorteile eurer Wahl zu verteilen. Einige erleichtert uns das Leben im böhmischen Mittelalter enorm.

7) Kriegsschreie helfen im Kampf

In Kämpfen kann Heinrich seine Gegner anschreien – und das solltet ihr unbedingt nutzen. Das ist nämlich nicht nur super lustig, sondern auch extrem hilfreich.

Mit entsprechenden Perks könnt ihr die Fähigkeit verstärken und etwa dafür sorgen, dass Heinrich für kurze Zeit mehr Schaden anrichtet. Mit einem weiteren Perk können sich eure Widersacher auch erschrecken und dadurch kurz ihre Deckung fallen lassen.

Aber auch ab davon: Wenn Heinrich mitten im Kampf schreit, dass er unglaublich hungrig ist, lohnt sich das auch ohne die Vorteile.

Der Release von Kingdom Come Deliverance 2 liegt nun schon einige Wochen zurück und noch immer sind Spielende begeistert von Heinrichs neuem Abenteuer und entdecken in jeder Spiel-Session neue Details. Wir hoffe, der ein oder andere Tipp hier ist euch neu und hilft euch.

Habt ihr noch andere Tipps, die ihr erst sehr spät herausgefunden habt, oder habt ihr vermeintlich offensichtliche Dinge anfänglich übersehen? Verratet es uns in den Kommentaren!