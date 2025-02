Kingdom Come Deliverance 2: PS5-Version leidet unter nervigem Sound-Bug - zahlreiche Spieler betroffen

Kingdom Come: Deliverance 2 hat auf der PS5 offenbar einen nervigen Sound-Bug.

In den ersten Tagen nach dem Release kann Kingdom Come: Deliverance 2 vor allem Erfolgsmeldungen verzeichnen. Das RPG hat nicht nur viel positive Kritik in der Gaming-Presse bekommen, sondern kommt auch in der Community super an und hat sich bereits über eine Million Mal verkauft.

Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass KCD2 im Gegensatz zum Vorgänger direkt zum Start technisch ziemlich rund läuft. Ein paar Bugs und Fehlerchen sind dennoch zu beklagen und einer davon scheint vor allem diejenigen zu betreffen, die das Rollenspiel auf einer PlayStation 5 (Pro) zocken.

Soundaussetzer auf PS5 (Pro)-Konsolen

Denn auf den Sony-Konsolen kommt es offenbar in regelmäßigen Abständen zu kurzen und als "kratzigen" beschriebenen Soundaussetzern. Auf Reddit finden sich bereits einige Threads wie dieser hier.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Bei einigen scheint der Bug weniger häufig aufzutreten, bei anderen dagegen nahezu ständig. Darunter ist auch GamePro-User Roggo, der das Problem unter unserem Test zu Kingdom Come: Deliverance 2 wie folgt beschreibt:

"Bei jeder Eingabe am Controller (egal ob Steuerkreuz/Analogsticks oder Buttons) setzt der Sound kurz aus und es kracht unangenehm. [...] Ich kann das Spiel so nicht zocken, unmöglich. Und zurückgeben geht auch nicht, wenn offiziell nichts verlautbart wird."

Kollege Chris hat den Bug ebenfalls auf mehreren PlayStation 5-Konsolen replizieren können und ein kurzes Video aufgenommen:

0:41 So klingen die Ton-Probleme der PS5-Version von Kingdom Come: Deliverance 2

Autoplay

Arbeitet Warhorse bereits an einem Patch?

Da es sich ganz offensichtlich nicht um einen Einzelfall handelt, ist es gut möglich, dass Warhorse bereits auf den PS5-Audio-Bug aufmerksam geworden ist. Generell dürften bereits einige Patches für das Rollenspiel in Arbeit sein, von denen einer hoffentlich das Problem löst. Wir haben diesbezüglich beim Studio nachgefragt und werden den Artikel updaten, wenn wir eine Antwort erhalten.

Die Xbox-Version scheint von diesem Bug übrigens nicht betroffen zu sein. Sowohl Haupttesterin Samara als auch mir fielen in den insgesamt 150 Stunden, die wir im Spiel verbracht haben, keine Sound-Bugs dieser Ausprägung auf.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist seit dem 4. Februar 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Für die Zeit nach dem Launch wurde bereits eine Roadmap veröffentlicht, das Spiel wird im Laufe des Jahres 2025 unter anderem um drei zusätzliche und kostenpflichtige Story-Kapitel erweitert.