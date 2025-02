Kingdom Come: Deliverance 2 auf Metacritic: Ein hervorragender Nachfolger

Die ersten Tests zu Kingdom Come: Deliverance 2 fallen sehr positiv aus.

Das Jahr 2025 hat gerade erst begonnen, da stapeln sich bereits die vielversprechenden Releases. Einer davon ist Kingdom Come: Deliverance 2, für das nun das Review-Embargo gefallen. Und wie die Tests und Wertungen zeigen, wird das RPG von Warhorse den hohen Erwartungen offenbar in vielen Punkten gerecht.

Kingdom Come: Deliverance 2 auf Metacritic, Open Critic und Critic DB:

Metascore: 88 * (basierend auf 44 Reviews der PS5-Version)

* (basierend auf 44 Reviews der PS5-Version) Score auf Open Critic: 89 * (basierend auf 90 Reviews)

* (basierend auf 90 Reviews) Critic DB-Score: 87* (basierend auf 27 Reviews)

*Zuletzt abgerufen am 04. Februar 2025 um 10:45 Uhr.

Nachfolgend findet ihr einige Wertungen zum Spiel im Überblick.

Test-Wertungen zu Kingdom Come 2 im Überblick

Magazin Wertung GameStar (zum Test) 90 IGN 9.0 Game Rant 10/10 GamesRadar+ 4/5 GameSpot 9/10 DualShockers 10/10 Eurogamer 3/5 Destructoid 9.5 Videogameschronicle 5/5 Gameblog 8/10 Gamingbolt 9/10 Checkpoint Gaming 7/10

Auch wir haben Kingdom Come: Deliverance 2 ausführlich getestet. Unser Review lest ihr hier:

Das sind die Stärken und Schwächen von Kingdom Come: Deliverance 2

Natürlich setzt jeder einzelne Test eigene Schwerpunkte, dennoch gibt es einige Pro- und Contra-Punkte, die besonders häufig genannt werden.

Das ist positiv

herausragend designte Spielwelt

interessante und abwechslungsreiche Nebenmissionen

motivierendes Level- und Perksystem

sehr dichte Atmosphäre

enormer Umfang

Das ist negativ

vereinzelte technische Probleme und Bugs

etwas sperriger Einstieg

Hier ist das ausführliche Test-Video zum Spiel

27:02 Test-Video: Kingdom Come: Deliverance 2 ist der neue König der Open-World-Rollenspiele

Darum geht's: In Kingdom Come: Deliverance 2 schlüpft ihr erneut in die Rolle des Schmiedesohns Heinrich, der es in Teil 1 bis zum Knappen gebracht hat. Nun begleitet er seinen Herren Hans Capon von Pirkstein auf einer Botenmission, die allerdings gehörig schief geht und bei der beide nur knapp mit dem Leben davon kommen. Ohne große Mittel muss Heinrich sich nun in einer für ihn fremden Region orientieren und seine Mission zu Ende führen.

Release: Kingdom Come: Deliverance 2 erscheint am 04. Februar 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC.