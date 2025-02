Kingdom Come Deliverance 2: Release-Uhrzeit, Preload, Downloadgröße und alles, was ihr zum Start wissen müsst

Bald dürft ihr losreiten.

Am 4. Februar könnt ihr mit Heinrich in ein neues Abenteuer aufbrechen. Kingdom Come: Deliverance 2 erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S und erzählt die Geschichte aus Teil 1 weiter. Folglich geht es wieder ins Böhmen des 15. Jahrhunderts, wo euch ein ungewöhnliches RPG-Erlebnis erwartet.

Wir haben für euch alle Infos zusammengetragen, die zum Release wichtig sind und begleiten das Spiel außerdem mit einem Test sowie Guides.

Release-Uhrzeit: Wann könnt ihr mit Kingdom Come: Deliverance 2 loslegen?

Kingdom Come: Deliverance 2 hat einen globalen Release-Termin. Das heißt, Spielerinnen und Spieler rund um die Welt dürfen gleichzeitig loslegen.

Kingdom Come: Deliverance 2 erscheint am 4. Februar um 17 Uhr deutscher Zeit.

Wann kommt unser Test?

Wir dürfen euch am 3. Februar ausführlich berichten, wie es uns in Böhmen ergangen ist.

Dowloadgröße und Preload von Kingdom Come: Deliverance 2

Für Kingdom Come: Deliverance 2 müsst ihr möglicherweise erst mal ein bisschen Platz freischaufeln. Für ein RPG mit zwei großen offenen Maps ist der Titel zwar nicht gigantisch, aber laut PlayStation Game Size braucht ihr immerhin 83.981 GB für Version 1.010.000.

Bedenkt außerdem, dass dazu noch ein Day One-Patch kommen kann, der sich bemerkbar machen dürfte.

Preloadzeiten

Wann ihr den Download starten könnt, um pünktlich zu Release direkt loslegen zu können, hängt von eurer gewählten Plattform ab. Auf der Xbox Series X/S ist der Preload sogar bereits gestartet, aber auch für alle anderen geht es bald los.

PlayStation 5 : Sonntag, 2. Februar, ab 17 Uhr

: Sonntag, 2. Februar, ab 17 Uhr PC: Montag, 3. Februar, ab 17 Uhr

Kingdom Come: Deliverance 2: Muss ich Teil 1 gezockt haben?

Kingdom Come 2 ist eine direkte Story-Fortsetzung zum ersten Teil. Einen Überblick über Heinrichs bisherige Abenteuer bekommt ihr im Zusammenfassungs-Video:

10:10 Was geschah in Kingdom Come: Deliverance? Die ganze Story zur Vorbereitung auf Teil 2

Wir haben außerdem in einem Artikel für euch zusammengfasst, wie der Einstieg sich für Neulinge gestaltet und wie Entwickler Warhorse euch im Spiel die wichtigsten Ereignisse aus Teil 1 näherbringt:

Unsere Eindrücke im Artikel beziehen sich hier allerdings erst mal nur auf die ersten zehn Spielstunden, über die wir bereits im Rahmen eines Preview-Zeitraums berichten durften.

Heinrich kommt in Kingdom Come 2 in einem komplett neuen Gebiet an, in dem er selbst fremd ist. Zudem halluziniert er in verletztem Zustand über Szenen aus seiner Vergangenheit, sodass Neueinsteiger*innen schon einige Dinge über ihn erfahren.

Freut ihr euch schon und wollt direkt zu Release loslegen oder wartet ihr erst mal Tests ab?