Kingdom Come: Deliverance 2 - Installationsgröße bekannt: So viel Platz nimmt das RPG auf eurer PS5 ein

So viel Platz nimmt Kingdom Come: Deliverance 2 auf der PS5 ein.

In Kingdom Come: Deliverance 2 stürzt ihr euch als Heinrich in eine riesige Mittelalter-Open World, die sogar doppelt so groß ausfallen soll wie der Vorgänger. Entsprechend viele Gigabyte bringt das kommende Abenteuer von Warhorse Studios auf die Waage.

So viel Platz braucht ihr für Kingdom Come: Deliverance 2 auf eurer SSD

Auf dem X-Kanal PlayStation Game Size wurde die Installationsgröße von Kingdom Come: Deliverance 2 auf der PlayStation 5 enthüllt. Wenn ihr nicht gerade eine PS5 Pro mit 2TB SSD besitzt, dann müsst ihr für das Rollenspiel womöglich etwas Platz freiräumen:

83.981 GB (für Version 1.010.000)

Wie sich das Abenteuer spielt, könnt ihr euch übrigens im unteren Gameplay-Trailer anschauen:

1:29 Kingdom Come: Deliverance 2 - Neues Gameplay schickt euch zurück ins Mittelalter

Release: Der Erscheinungstermin von Kingdom Come: Deliverance 2 wurde vor einigen Wochen sogar überraschenderweise vorgezogen: Das Spiel soll jetzt am 04. Februar 2025 auf den Markt kommen.

Plattformen: Der Titel erscheint nicht nur für die PS5, sondern auch für die Xbox Series X/S sowie für den PC ( verfügbar via Steam und Epic). Die Installationsgröße dürfte auf den anderen Plattformen ähnlich groß ausfallen.

Kingdom Come: Deliverance 2 hat mittlerweile außerdem den Goldstatus erreicht, dem geplanten Release-Termin sollte also nichts mehr im Wege stehen.

Der Preload für das Mittelalter-Rollenspiel startet am 02. Februar 2025, also zwei Tage vor dem Release. Genug Zeit also, euch den Titel herunterzuladen, um dann rechtzeitig zum Release loslegen zu können.

Darum geht es: Kingdom Come: Deliverance 2 ist die Fortsetzung des Mittelalter-Rollenspiels aus dem Jahr 2018. Ihr schlüpft erneut in die Kluft von Heinrich und bereist eine gigantische Welt. Und diese besteht diesmal sogar aus zwei Open World-Arealen, nämlich aus dem "Böhmischen Paradies" sowie der Münzprägestadt Kuttenberg samt Umland.

