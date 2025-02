Kingdom Come Deliverance 2: Kleidung reparieren - So geht es und so macht ihr Ausrüstung widerstandsfähiger

Schmiede können eure Rüstung reparieren, sind aber leider vollkommen nutzlos, was eure Kleidung angeht.

Eines der besten Features an Kingdom Come: Deliverance 2 ist der hohe Grad an Realismus. So wird eure Kleidung mit der Zeit dreckig, Heinrich muss regelmäßig schlafen, um nicht mitten in der Schlacht einzunicken und schweres Gepäck gehört auf das Pferd ausgelagert.

Das heißt aber auch, dass eure Ausrüstung ordentlich in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn ihr von den lokalen Banditen eins auf die Mütze bekommt. Daher verraten wir euch, wie ihr eure Rüstung und Kleidung wieder in Schuss bringt.

So repariert ihr Kleidung bei NPCs

Viele NPCs können eure Ausrüstung wieder ausbessern. Das ist aber teuer.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr die Löcher in euren Hemden und Dellen in der Rüstung wieder loswerdet. Dabei ist eine bedeutend besser als die andere.

Zum einen könnt ihr in einen der zahlreichen Läden gehen. Passt dabei aber auf, denn Schneider können nur Kleidung reparieren, während Schmiede sich nur um eure Kettenhemden und Plattenpanzer kümmern. Zusätzlich gibt es noch Schuster, die ausschließlich eure Stiefel und Schuhe reparieren.

Wählt alle Gegenstände, die ihr wieder instand setzen wollt, aus und der Preis für die Reparatur wird zusammengerechnet. Das kann kostspielig werden, weswegen ihr unbedingt noch einmal feilschen solltet.

Skills in Kingdom Come 2 Bei eurer Fertigkeit Handwerk findet ihr Möglichkeiten eure Kleidung widerstandsfähiger zu machen. Außerdem erhaltet ihr viele Boni dafür, wenn ihr eure Ausrüstung selbst repariert, weswegen Sets besser zur Reparatur geeignet sind, als wenn ihr den Job jemand anderem überlasst.

So repariert ihr eure Gegenstände selbst

Sets sind die beste Möglichkeit, Ausrüstung zu reparieren. Außerdem gewinnt ihr Erfahrung in Handwerk.

Viel besser ist es aber, wenn ihr selbst alles repariert. Dafür braucht ihr aber spezielle Gegenstände, die ihr oft bei den Händlern kaufen könnt, die auch eure Gegenstände ausbessern würden.

Ihr braucht unterschiedliche Sets für unterschiedliche Ausrüstung:

Rüstungssets: Repariert jegliche Rüstung aus Metall.

Repariert jegliche Rüstung aus Metall. Schneiderset: Repariert alle Rüstungen aus Stoff oder Leder.

Repariert alle Rüstungen aus Stoff oder Leder. Schusterset: Repariert alle Stiefel oder Schuhe.

Macht hier keinen Fehler und kauft Schmiedesets. Mit diesen könnt ihr nur eure Waffen wieder instand setzen und das ist vollkommen kostenlos, wenn ihr einen Schleifstein benutzt.

Wählt das passende Set dann im Inventar aus und ihr erhaltet ein neues Fenster zum Reparieren. Hier könnt ihr wieder die Gegenstände auswählen, wie bei NPCs. Allerdings wird kein Geld verbraucht, sondern Ladung eurer Sets. Die Gesamtladung oben im Fenster ist die Summe all eurer Sets im Inventar. Ihr könnt also auch mehrere auf einmal verbrauchen.

Warum sind Sets besser als Händler

Je weiter eure Fertigkeit Handwerk fortgeschritten ist, desto weniger Ladungen braucht ihr, um eure Ausrüstung zu reparieren. Daher ist es sehr viel günstiger mehrere Sets zu kaufen, als den Preis für die Reparatur zu zahlen.

Außerdem ist es leicht an Sets zu kommen. Sie sind eine gute Handelsware, wenn ihr teure Gegenstände, wie gegnerische Rüstungen, verkaufen wollt und Händler*innen nicht genug Geld haben. Dann könnt ihr einfach im Gegenzug alle Sets in den Warenkorb werfen, um das auszugleichen.