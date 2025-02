Kingdom Come Deliverance-Fan entdeckt nach 170 Stunden witziges Retterschnaps-Detail - könnt ihr erraten, worum es geht?

Heinrichs Lieblingsgetränk trägt ein zu seiner Zeit ziemlich futuristisches Symbol.

Kingdom Come: Deliverance 2 strotzt nur so vor liebevollen und kreativen Details sowie kleinen Anspielungen. Dabei haben die Entwickler*innen von Warhorse Studios auch ein paar nicht ganz so mittelalterliche Kleinigkeiten in Böhmen versteckt.

Eine davon könnt ihr bemerken, wenn ihr euch die Retterschnaps-Flasche mal genauer anschaut. Na, woran erinnert euch das Symbol?

Habt ihr dieses Retterschnaps-Detail in KCD entdeckt?

Wollt ihr das Spiel einfach mal zwischendurch speichern, ohne euch schlafen zu legen oder ins Hauptmenü zurückzukehren, dann muss Heinrich einen Retterschnaps kippen. Das Gebräu lässt sich am Alchemietisch herstellen oder kaufen – und das war auch schon im ersten Teil so.

Trotzdem lässt sich leicht übersehen, was das Symbol auf der Flasche darstellt. Reddit-User DireCrimson gesteht:

Ich habe 70 Stunden in KCD1 und 100 Stunden in KCD2 gebraucht, um zu realisieren, dass das Icon auf dem Retterschnaps eine Diskette ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Falls ihr ein paar Jährchen jünger seid als wir, kommen euch Floppy Disks, beziehungsweise Disketten, womöglich wirklich geradezu wie mittelalterliche Technologie vor. Daher zur Erklärung: Auf Disketten lassen sich Daten speichern, allerdings nicht gerade große Mengen.

Wir reden hier, je nach Art der Diskette, von Größenordnungen wie den sehr gängigen 1,44 MB, aber auch mal nur wenigen hundert KB. Viel mehr passte selten darauf. Heinrich hätte also kaum hochaufgelöste PDF-Versionen seiner Sachbücher darauf unterbekommen.

Dass das Retro-Speichermedium auf dem Retterschnaps dargestellt wird, wurde im Kingdom Come Subreddit schon öfter diskutiert. Während einige Fans sich wundern, wie sich das offensichtliche Symbol übersehen lässt, gibt es trotzdem auch viele Spieler*innen, die wie DireCrimson länger gebraucht haben oder denen die Diskette ohne den Hinweis gar nicht aufgefallen ist.

Wer sich voll in die Mittelalterwelt stürzt, denkt eben nicht unbedingt an die Floppy Disk, die erst Ende der 1990er-, beziehungsweise Anfang der 2000er-Jahre, ausstarb. Apropos aussterben: In Kingdom Come: Deliverance 2 sind auch Dinos versteckt. Und auch die Überreste von Elden Ring-Community-Held Let Me Solo Her und Harry Potter können wir entdecken.

Um diese Easter Eggs zu finden, müsst ihr aber etwas genauer hinschauen als beim allgegenwärtigen Speichergebräu.

Ist euch das Symbol aufgefallen oder habt ihr es in der Mittelalterwelt gar nicht wahrgenommen?