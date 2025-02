In Kingdom Come Deliverance 2 tummeln sich Dinos in einer versteckten Mine - hier könnt ihr sie entdecken

Heinrich hätte vermutlich auch nicht gedacht, dass Dinos durchs mittelalterliche Böhmen wuseln.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist ein riesengroßes Spiel, in das man locker eine dreistellige Stundenzahl versenken kann. Bierernst geht es in dem Mittelalter-RPG nicht immer zu, das zeigen unter anderem die zahlreichen versteckten Easter-Eggs.

Und die sind teilweise prähistorisch. Schon vor dem Release von KCD2 wurde in einem Trailer ein kleiner Dino gesichtet, der verblüffende Ähnlichkeiten mit einem Compsognathus aufweist.

Und das ist offenbar kein Zufall. Denn wer genau hinschaut, kann in der Spielwelt sogar eine Art Nest der kleinen Tiere entdecken.

0:52 Kingdom Come Deliverance 2 - Schnell Geld verdienen - so geht's!

Autoplay

Wer die Dino-Mine erkunden will, sollte gut Schlösser knacken können

Wir sind durch ein Video des Youtube-Kanals FunWithGuru auf das Dino-Easter-Egg aufmerksam geworden. Unter einem recht unscheinbaren Gebäude im Südwesten von Kuttenberg befindet sich eine Mine, in die ihr über eine Leiter gelangen könnt.

Achtung: Um die Tür zu dem Anwesen zu öffnen, solltet ihr eure Schlossknack-Fähigkeiten etwas gelevelt haben, da es sich um ein "sehr schweres" Schloss handelt.

Wenn ihr die Tür geöffnet habt, lauft einfach in das Gebäude und haltet euch dann links, um in den düsteren Untergrund zu klettern. Nach ein paar Metern seht ihr hinter einer Bretterbarriere ein paar Dinos, die sich im Wasser tummeln. Und etwas abseits auch ihre Nahrungsquelle, denn offenbar ist Heinrich nicht die erste Person, die sich in die dunkle Mine verirrt hat.

Offenbar haben also eine oder mehrere Personen von Warhorse einen Narren an den kleinen Urzeitechsen gefressen und sie deshalb als Geheimnisse ins Spiel gebaut. Möglicherweise besteht auch ein Zusammenhang zum ersten Kingdom Come.

In dem war es nämlich ein Running Gag, dass in jeder Zwischensequenz ein Huhn auftaucht. Dinos sind ja nachgewiesenermaßen Nachfahren der heutigen Vögel. Und wer zudem auf die Compys in Kingdom Come 2 haut, bekommt ein schmackhaftes – na? – richtig, Brathähnchen.

Die fleischfressenden Compsognathus-Dinos, die übrigens vor knapp 150 Millionen Jahren im Oberjura-Zeitalter lebten, sind wie erwähnt nicht die einzigen Easter-Eggs in KCD2. Unten haben wir euch weitere Geheimnisse verlinkt.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist am 4. Februar 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erschienen. Entwickler Warhorse hat bereits angekündigt, dass das RPG auch nach dem Launch mit neuen Inhalten versorgt werden wird.

Im Laufe des Jahres 2025 sollen unter anderem drei große und kostenpflichtige Story-DLCs erscheinen – vielleicht enthalten auch die wieder witzige und kuriose Easter-Eggs.

Welche Easter Eggs habt ihr selbst im Spiel entdeckt und welche gefallen euch am besten?