In Kingdom Come Deliverance 2 könnt ihr Ruffys Strohhut aus One Piece finden

Kingdom Come: Deliverance 2 trifft One Piece: Ihr könnt Ruffys Strohhut in Böhmen finden.

Kingdom Come: Deliverance 2 steckt voller Easter-Eggs. Ihr könnt Raptoren begegnen, Hinweise auf den gestiefelten Kater, Beetlejuice, Dark Souls oder Fallout finden, sowie einen geheimen Entwickler-Raum entdecken. Da wundert es wohl kaum jemanden, dass es unter den Entwickler*innen des Mittelalter-RPGs allem Anschein nach auch One Piece-Fans gibt: Der legendäre Strohhut von Monkey D. Ruffy existiert auch in Böhmen.

One Piece in Kingdom Come: Deliverance 2 - So sieht das Strohhut-Easter-Egg aus und hier findet ihr es

Darum geht's: Kingdom Come Deliverance 2 ist da und erfreut sich größter Beliebtheit bei Mittelalter- und RPG-Fans. Wir haben es hier mit dem ersten richtig großen Highlight des noch recht jungen Jahres 2025 zu tun und nach und nach werden dem Spiel auch seine letzten Geheimnisse entrissen – zu denen jede Menge Easter-Eggs und Hommagen an andere Franchises zählen.

Beispielsweise könnt ihr in Kingdom Come: Deliverance 2 auch Harry Potter entdecken, oder zumindest das, was noch von ihm übrig ist.

27:02 Test-Video: Kingdom Come: Deliverance 2 ist der neue König der Open-World-Rollenspiele

Monkey D. Ruffys Hut in Böhmen: Lauft ihr mit offenen Augen und Ohren durch die bildhübsche Spielwelt von Kingdom Come: Deliverance 2, gibt es jede Menge zu entdecken. Neben Wildtieren, Räubern und ähnlichem Geschmeiß findet ihr unter anderem auch einen ominösen Strohhut.

Der Strohhut ist eindeutig der aus One Piece, oder zumindest soll er eine offensichtliche Anspielung sein. Er ist prominent platziert und auch in der Item-Beschreibung heißt es, dass es sich dabei um einen seltsamen Strohhut handelt, der das seltsame Gefühl verströmt, den Willen seines vorherigen Besitzers in sich zu tragen – vielleicht ist das ja der Wille des D.

Hier könnt ihr euch den Easter-Egg-Hut im Video ansehen:

Wo kann ich den Hut finden? Wie im Video zu sehen ist, befindet sich das Easter-Egg südlich von Kuttenberg und etwas südöstlich von Bylany. Ihr könnt den Hut abseits des Weges unter einem alten, massiven Baum finden, der von einigen größeren Steinen umgeben ist. Am besten schaut ihr euch den Teil im Video mit der Karte noch einmal ganz genau an.

Wie findet ihr die Easter-Eggs in Kingdom Come: Deliverance 2 und welches davon ist bisher euer liebstes?