Kingdom Come Deliverance 2: Die Schauplätze im Spiel im direkten Vergleich mit der echten Welt - so gut sind sie getroffen

Die Welt von Kingdom Come Deliverance 2 ist der Star des Spiels. Verträumte kleine Ortschaften, üppige Wiesen und idyllische Wälder, wie wir sie noch nie in Videospielen gesehen haben. Dazu kommt die Stadt Kuttenberg, die beeindruckend lebendig und organisch wirkt.

Ein Spaziergang durch die Welt von Kingdom Come fühlt sich damit ein stückweit wie eine Wanderung durch die reale Welt an – und das hat einen guten Grund. Das mittelalterliche Böhmen entspringt in seinen Grundzügen nämlich nicht der Fantasie der Warhorse-Devs, sondern hat sein Vorbild in der echten Welt.

Dass Kingdom Come ein möglichst realistisches Bild des Mittelalters abliefern möchte, ist kein Geheimnis. Das spiegelt sich nicht nur im Gameplay des Rollenspiels, sondern auch in der Spielwelt wieder und wie oben erwähnt, ist die den entsprechenden Gebieten in der realen Welt nachempfunden.

Wie gut die Devs die jeweiligen Vorbilder eingefangen haben, zeigt das folgende Vergleichsvideo vom Tech-Kanal ElAnalistaDeBits auf YouTube. Das macht eindrucksvoll klar, wie originalgetreu die Gebiete für das Rollenspiel eingefangen wurden.

Schon zu Beginn des Videos und beim Vergleich der Burg Trosky fällt auf, wie nah die Bilder aus dem Spiel am Original sind – die vergangene Zeit und die entsprechenden Veränderungen natürlich mit eingerechnet. Aber nicht nur die direkten Vergleiche zwischen einzelnen Gebäuden sind beeindruckend – es ist auch sehr erstaunlich, wie genau die grundlegenden Strukturen von Städten und Landstrichen eingefangen wurden.

Auch Fans haben bereits bemerkt, wie genau bei der Umsetzung gearbeitet wurde. Vergleichsbilder auf Reddit zeigen etwa Fotos von Landstrichen, die fast 1 zu 1 auch im Spiel zu finden sind.

Aber auch abseits der direkten Übereinstimmungen, begeistert die Welt mit ihrer realistischen Darstellung von Wiesen und Wäldern. Begeben wir uns in Kingdom Come in einen dichten Forst, ist unsere Sicht durch die zahlreichen Sträucher etwa enorm eingeschränkt. Wird es dazu noch dunkel, kommen wir ohne Fackel nicht besonders weit - zumindest nicht ohne ständig gegen irgendein Hindernis zu laufen.

Die Community scheint in jedem Fall nicht genug von der Welt von Kingdom Come Deliverance 2 bekommen zu können und auch wir könnten noch ewig durch die Wälder des mittelalterlichen Böhmens spazieren.

Wie geht es euch dabei? Habt ihr vielleicht auch schon bestimmte Orte, etwa aus Urlauben oder Bildern und Videos, wiedererkannt? Wie gefällt euch die Welt von KCD2? Verratet es uns in den Kommentaren!