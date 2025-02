Kingdom Come Deliverance 2: Schnellreise freischalten - so gehts

Zu Pferd ist Heinrich recht schnell unterwegs, flotter geht es aber mit der Schnellreise.

In Kingdom Come: Deliverance 2 erkundet ihr mit Held Heinrich zwei große, offen angelegte Gebiete. Wer flott von einem Punkt zum anderen kommen will, kann auf Wunsch auch auf die Schnellreise-Funktion des Spiels zurückgreifen.

Die Schnellreise steht allerdings erst ab einem bestimmten Punkt des Spiels zur Verfügung. Beim recht linearen Einstieg in das Mittelalter-RPG ist die Funktion noch deaktiviert, stattdessen müsst ihr warten, bis ihr den Punkt in der Story erreicht, an dem ihr in die Open World kommt – die Freischaltung erfolgt dann ganz automatisch.

1:49 Kingdom Come 2: Neuer Trailer zeigt Gameplay und mehr von der Story - unter anderem Zoff am Pranger

Autoplay

Achtet auf das gelbe Rad auf blauem Schild

Diese Freischaltung passiert, wenn ihr die Hauptmission "Laboratores" abgeschlossen habt und die Quest "Ungeladene Hochzeitsgäste" beginnt. In diesem Moment bekommt ihr durch eine Einblendung mitgeteilt, dass die Schnellreise nun verfügbar ist.

Sobald ihr die Einblendung (oben links) seht, ist die Schnellreise freigeschaltet. Die Orte dafür müsst ihr aber erst entdecken.

Allerdings gibt es eine wichtige Einschränkung: Ihr könnt euch nicht an beliebige Punkte auf der Karte beamen, sondern nur bestimmte Orte ansteuern, die ihr dafür allerdings auch erst einmal entdeckt haben, bzw. an denen ihr schon einmal gewesen sein müsst. Das Symbol für diese "Schnellreise-Orte" ist ein gelbes Rad auf einem blauem Schild.

Sobald ihr Schnellreisepunkte freigeschaltet habt, könnt ihr sie wie folgt erreichen:

Öffnet die Karte (Steuerkreuz oben) Navigiert zu einem Ort, der mit einem Schnellreisesymbol markiert ist Drückt auf A (Xbox) bzw. X (PlayStation) und bestätigt danach erneut

Jetzt folgt eine Animation, in der eure Figur über die Karte zum angesteuerten Punkt läuft. Achtung: Dabei kann es passieren, dass Heinrich aufgehalten wird, beispielsweise durch ein Lager am Wegesrand oder Wölfe. Ihr könnt zwar versuchen, diese Begegnungen zu überspringen, das klappt allerdings nicht immer.

Die Heinrich-Figur läuft bei der Schnellreise die gelb gepunktete Linie ab.

Die Schnellreise funktioniert übrigens unabhängig davon, ob ihr auf einem Pferd sitzt, oder zu Fuß unterwegs seid. Kosten fallen für die Reise nicht an, die Dauer der Tour wird allerdings durch steigenden Hunger bzw. Bedürfnis nach Schlaf symbolisiert.

Sorgt also nach einer oder mehreren längeren langen Schnellreisen dafür, dass euer Heinrich etwas zu essen bekommt und ausreichend schläft.

Kingdom Come: Deliverance 2 wurde wie schon der erste Teil von den Warhorse Studios entwickelt und ist seit dem 4. Februar 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Für die Zeit nach dem Launch wurde bereits eine Roadmap veröffentlicht, das Spiel wird im Lauf des Jahres 2025 unter anderem um drei zusätzliche und kostenpflichtige Story-Kapitel erweitert.

Hattet ihr schon befürchtet, das es keine Schnellreise im Spiel gibt?