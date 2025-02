Kingdom Come Deliverance 2 auf Nexus Mods: Die 6 spannendsten Community-Inhalte für das RPG

Ihr braucht ein paar Komfort-Features? Oder vielleicht eine größere Herausforderung? Heinrich hat da was für euch.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist ein Rollenspiel, das euch mehr abverlangt als viele andere Genre-Vertreter und bewusst auf das ein oder andere Komfort-Feature verzichtet. Da ist es kaum verwunderlich, dass auf dem Portal Nexus Mods gerade die Community-Inhalte beliebt sind, die der PC-Version des RPGs Quality of Life-Features hinzufügen.

Wir haben uns die zurzeit am meisten heruntergeladenen Mods angeschaut. In dem Zuge möchten wir euch aber auch die Empfehlung auf den Weg geben, dem Spiel erst mal ohne externe Hilfsmittel eine Chance zu geben. Die besonderen Herausforderungen können nämlich richtig reizvoll werden, wenn es erst mal "Klick" gemacht hat.

Falls ihr aber mit manchen Elementen einfach gar nicht klarkommt, weil sie sich doch zu sperrig für euch anfühlen – oder vielleicht sogar eine noch größere Challenge sucht – findet ihr hier unsere Liste mit einer spannenden Auswahl an Mods.

Nexus Mods: Um über das Portal Mods herunterladen zu können, müsst ihr einen Account anlegen, dieser ist aber gratis, falls ihr keine Upgrades wie schnellere Downloadgeschwindigkeit haben wollt. Bedenkt, dass Mods immer inoffizielle Inhalte sind, die zu Fehlern führen können.

1. Einfacheres Schlösserknacken

Schlösser knacken, gehört zu den Spielmechaniken, die richtig frustrierend sein können, denn das System erfordert große Präzision und fühlt sich dabei relativ fummlig an. Das gilt zwar vor allem auf Konsole, auf der ihr den Controller nutzen müsst, aber auch auf PC tun sich einige Spieler*innen schwer.

Hier kann die Easy Lockpicking-Mod Abhilfe schaffen. Tipp: Verbessert ihr euren Diebstahl-Wert wird das Minispiel automatisch im Spielverlauf leichter.

2. Jederzeit ohne Retterschnaps speichern

Wollt ihr in Kingdom Come 2 manuell speichern, dann braucht ihr ein eigenes Bett oder ein Verbrauchs-Item namens Retterschnaps. Es sei denn, ihr nutzt einen kleinen Trick und macht einen Abstecher ins Hauptmenü.

Möglicherweise ist euch das aber zu umständlich, gerade da die Ladezeiten auf der zweiten Map länger werden. Dann dürfte euch die Unlimited Saving 2-Mod interessieren.

3. Schnellere Kräuterernte

Ja, die dichte Atmosphäre von KCD2 ist eine der großen Stärken und die vielen kleinen liebevollen Details tragen dazu bei. Heinrich zuzusehen, wie er in der wunderhübschen Landschaft Kräuter pflückt, kann entspannend sein, aber die Animation ist auch ganz schön lang.

Seid ihr begeisterte Unkrautjäter, wollt die Sache aber etwas beschleunigen, könnt ihr dafür die Instant Herb Picking 2-Mod nutzen. Wie ihr bei der Kräuterernte zur Kampfmaschine werdet, erfahrt ihr hier:

Mehr zum Thema Kingdom Come: Deliverance 2 - Dank Blumenpflücken wurde ich zu einer Kampfmaschine und bereue nichts von Stephan Zielke

4. Reichere Händler

Zu Beginn seid ihr in Kingdom Come 2 arme Schlucker, aber es gibt doch recht effektive Methoden, richtig viele Groschen anzuhäufen:

0:52 Kingdom Come Deliverance 2 - Schnell Geld verdienen - so geht's!

Autoplay

Wollt ihr aber viele wertvolle Items an Händler verkaufen, kommen die schnell an die Grenzen ihres Geldbeutels. Die Rich Merchants-Mod füllt ihre Kassen, damit sie sich eure Gegenstände leisten können. Ohne die Mod empfiehlt unser Guide-Autor Stephan, den Gegenwert in Reparatursets in den Einkaufswagen zu packen. Damit spart ihr euch nämlich später die Kosten für die Reparaturarbeiten.

5. Fadenkreuz für den Fernkampf

Für die einen ist das freie Zielen mit Bögen und Armbrüsten besonders immersiv oder eine schöne Herausforderung, für die anderen eine Qual. Falls ihr zu Letzteren gehört, könnt ihr euch mit der etwas sarkastisch benannten Totally unneseccary Rectile-Mod (total unnötiges Fadenkreuz) eine optische Zielhilfe holen.

6. Mehr oder weniger XP

KCD2 verfügt aktuell nur über einen Schwierigkeitsgrad. Mit der More or Less XP-Mod könnt ihr diesen wahlweise runter-, aber eben auch nach oben schrauben. Ihr verdient dann entweder leichter oder schwerer Erfahrungspunkte. Daneben gibt es auch Mods, mit denen ihr beispielsweise das Ruf-System anpassen könnt. Ihr findet eine weitere direkt in der Liste des Modders.

Habt ihr bereits Mods für Kingdom Come 2 heruntergeladen? Welche könnt ihr empfehlen?