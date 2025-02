Kingdom Come: Deliverance 2 - Dank Blumenpflücken wurde ich zu einer Kampfmaschine und bereue nichts

Blumenkinder sind die wahren Krieger in Kingdom Come.

Die ersten Kämpfe in Kingdom Come: Deliverance 2 können richtig schwer sein. Dabei ist die Lösung so einfach, wenn man den Vorgänger genauer kennt. Denn schon da konnte man nach nur wenigen Stunden fast jeden Gegner mit ein wenig Blumenpflücken aus den Plattenstiefeln hauen. Daher habe ich mich direkt nach dem Start in die Büsche geschlagen und es nicht eine Minute bereut.

27:02 Test-Video: Kingdom Come: Deliverance 2 ist der neue König der Open-World-Rollenspiele

Autoplay

Überleben und Stärke mit Unkraut zupfen

Doch was hat es denn nun mit der Flora in Böhmen auf sich, dass man so gut im Kampf abschneidet? Das hängt mit vielen unterschiedlichen Fähigkeiten zusammen, die alle durch die Tätigkeit des Pflückens und auch mit Alchemie verbessert werden können.

Kräuter wie Brennnessel oder Kamille findet ihr überall in der Spiewelt und könnt sie jederzeit ausrupfefn. Das an sich steigert die Fähigkeit Überleben, die viele Vorteile außerhalb von Städten gewährt. Diese steigt so schnell an, dass ich schon im ersten Gebiet Stufe 20 in Überleben erreichen konnte, nachdem ich ein paar mal Kräuter gesammelt und diese dann auch getrocknet hatte.

Stephan Zielke Stephan versucht immer die effizientesten Wege in einem Spiel zu finden, um euch den Einstieg so leicht wie möglich zu machen. Gerade bei einem RPG wie Kingdom Come, das anfangs etwas sperrig ist, macht dies besonders viel Spaß. Denn schon im ersten Teil konnte man fast den maximalen Level schon im Tutorial erreichen.



Zudem kam beim Kräutersammeln auch ein leichtes Witcher Feeling auf, bei dem man sich erstmal mit ein paar Tränken zuballert, bevor man sich ins Getümmel stürzt.

Das gibt Zugriff auf viele gute Talente, die stärker sind, als sie den Anschein haben. Der Perk Blumenkind erhöht das Charisma um zwei, wenn man Kräuter bei sich hat. Mit dem ein oder anderen Sprachcheck ließ sich so ein Kampf vermeiden.

Glücksfund gibt Gegenstände während des Kräutersammelns, wie Pfeile, Dietriche, aber auch mal ein goldenes Kreuz, das 800 Groschen beim Händler bringt. Damit lässt sich schnell das Geldproblem zum Start lösen.

Kreuzheben war schon in Kingdom Come 1 eines der besten Talente, da Stärke unfassbar schwer zu leveln ist.

Besonders wichtig ist aber Kreuzheben. Damit bekommt man für jedes aufgesammelte Kraut einen Erfahrungspunkt in Stärke. Das klingt nicht nach viel, aber Stärke ist ohne Kämpfe oder ständiges Überladen sein nur schwer zu leveln. Dank des Perks konnte ich aber drei bis vier Stärke hinzugewinnen, ohne ein einziges Mal zuzuschlagen. Das gibt einen riesigen Vorteil in frühen Kämpfen.

Gerade in Kombination mit anderen Talenten. So zum Beispiel Leshy, das mir mehr als einmal einen entscheidenden Vorteil gegeben hat. Damit wird Henry außerhalb von Siedlungen viel stärker. Anfangs nur im Wald, aber mit Leshy II wirklich überall ohne Häuser in der Nähe. Schnellere Ausdauerregeneration sowie zwei Punkte in Stärke und Ausdauer machen sich schnell bemerkbar.

Je mehr Tränke, desto besser

Nicht nur das Pflücken der Kräuter bringt Vorteile, sondern auch das anschließende Tränkebrauen. Alchemie dürfte neben Diebstahl und Schleichen die beste Fähigkeit des Spiels sein. Die Tränke geben gewaltige Boni auf so gut wie alles, was man braucht.

Werft einen Wermutgeist vor einem Kampf ein und die Gegner schmelzen dahin.

So gibt ein gut gebrauter Wermutgeist vier Stärke für seine Wirkungsdauer, was gerade am Anfang so viel ist, dass ich die meisten Banditen mit einem Schlag aus den Socken hauen konnte. Insbesondere zusammen mit Leshy und der Stärke vom Blumenpflücken.

Aber auch andere Tränke erhöhen die Kampfkraft. Mit einem Schützentrunk wackelt der Bogen nicht mehr so stark und mit Aqua Vitalis oder Sud gegen Schmerzen wurden Hiebe, die mich mit einem Schlag erledigt haben, plötzlich nur zu einem Kitzeln auf der Rüstung.

Daher mein Rat an euch: Geht raus in den Wald und sammelt fleißig Pflanzen. Dann kehrt ihr garantiert mächtiger zurück.

Nutzt ihr auch gerne solche cleveren Strategien, um euch zu stärken?