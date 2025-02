Kingdom Come: Deliverance 2-Mod lässt das RPG wie ein PS1-Spiel aussehen und damit auch auf alten PCs laufen

Heinrich, bist Du's wirklich? Die Kingdom Come: Deliverance 2-Ultra Low Graphics Mod lässt Zweifel aufkommen.

Wenn ihr einen echt alten PC habt oder einfach mal so richtig viele Frames pro Sekunde aus eurer Hardware kitzeln wollt, wenn ihr Kingdom Come: Deliverance 2 spielt, dann ist diese Mod hier genau das Richtige für euch.

Es handelt sich dabei nämlich um den Ultra-Low-Graphics-Modus, der dafür sorgt, dass Heinrich aussieht, als wäre er in einem PS1-Spiel gefangen.

Kingdom Come: Deliverance 2-Mod macht aus dem bildhübschen Spiel einen echten Grafik-Unfall, aber das hat auch positive Seiten

Darum geht's: Kingdom Come Deliverance 2 sieht dank einer extrem hübschen Grafik in den meisten Momenten schlicht zum Niederknien aus. Die Wälder, Wiesen und Ortschaften umweht ein so authentisch wirkender Mittelalter-Charme, dass viele Spieler*innen sich daran kaum sattsehen können. Alte PCs dürften mit dieser Opulenz aber ihre Probleme bekommen.

27:02 Test-Video: Kingdom Come: Deliverance 2 ist der neue König der Open-World-Rollenspiele

Diese Mod ist die Rettung – und ein großer Spaß: Wer keinen besonderen Wert auf grafische Details und hübsche Umgebungen legt, sondern nur möglichst hohe FPS-Zahlen und reines Gameplay will, kann sich besagte Mod für den PC auf NexusMods herunterladen. Sie ermöglicht es euch, die Grafik noch weiter herunterzuschrauben als es mit Hilfe des Standard-Menüs im Spiel geht.

Im Detail bedeutet das, dass die Auflösung auf das gute, alte HDready (1280x720) gezwungen und V-Sync deaktiviert wird. Allerdings lässt sich das Ganze samt aller Details auch nach Herzenslust an die eigenen Vorlieben anpassen.

Link zum YouTube-Inhalt

Aber Achtung: Es gibt Probleme! Beispielsweise werden Kräuter nicht korrekt angezeigt, wenn ihr diese Mod benutzt. Ihr könnt sie also nicht einsammeln, sondern nur kaufen.

Außerdem kommt es ironischerweise bei Kämpfen manchmal dazu, dass die Grafik-Einstellungen plötzlich angehoben werden. Eigentlich soll das die Performance verbessern, indem die Details verringert werden. Aber mit der Mod sind die erzwungenen Einstellungen höher als das sonstige Bild und das hat dementsprechend den umgekehrten Effekt.

Schön ist das nicht, aber witzig. Es sieht einfach zum Brüllen aus, wenn ein mehr oder weniger entstellter Heinrich durch eine Gegend stapft, die nur noch ein Schatten ihrer selbst ist und genauso gut auch aus einem PS1-Titel stammen könnte.

Kingdom Come Deliverance 2 lebt zwar auch von seiner Story und den Charakteren, aber ohne den Look können wir es leider nicht so richtig ernst nehmen. Aber immer noch besser als gar nichts und wer dank der Mod überhaupt zocken kann, dürfte sich freuen.

Wie findet ihr den Heinrich in dieser Low-Poly-Variante?