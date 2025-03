Kingdom Come Deliverance Update 1.2 bringt den Barbier und jetzt finden Fans Heinrich so schön, dass sie sich ein ganz bestimmtes Komfort-Feature wünschen

KCD2-Fans feiern die neuen Styles und das bringt ein Problem mit sich.

Das riesige Kingdom Come: Deliverance 2-Update 1.2 hat letzte Woche erste neue Inhalte ins Mittelalter-Rollenspiel gebracht. So haben jetzt Barbiere ihre Pforten in der Trosky- und Kuttenberg-Region eröffnet, die Heinrich neue Haarschnitte und schicke Bärte verpassen können.

Die Community hat richtig viel Spaß mit der böhmischen Haarmode, aber gerade das lässt auch den Wunsch nach einem Komfort-Feature aufkommen, das viele andere RPGs bieten.

KCD2-Fans finden Heinrich einfach zu hübsch, um ihn unter einem Helm zu verstecken

Reddit-User Skibby22 macht auf das neue Luxusproblem aufmerksam und postet einen Screenshot aus dem Fotomodus, der einen bärtigen Heinrich mit zurückgekämmter Mähne während des Ritterturniers in Kuttenberg zeigt. Dazu bemerkt der Fan:

Ernsthaft, dieser Patch ist außer Kontrolle geraten. Ich will nun absolut keinen Kopfschutz mehr tragen. Tom [gemeint ist Tom McKay, Heinrichs Schauspieler], falls du da draußen bist: Du bist ein teuflisch gutaussehender Mann.

Beiden Aussagen stimmen weitere Fans zu, der Post hat außerdem bereits über 5000 Upvotes gesammelt.

1:23 Kingdom Come: Deliverance 2-Trailer verrät, welche DLC-Inhalte nach dem Launch kommen

Falls ihr euch noch nicht selbst beim Barbier ausgetobt hat, zeigt euch GameStar-Kollegin Stephanie übrigens alle Frisuren und Bärte und erklärt euch das Feature in KCD2.

Fans wünschen sich ein Komfort-Feature

In den Kommentaren kommt außerdem immer wieder die Forderung nach einem Komfort-Feature auf, das das Fashion-Problem lösen könnte:

User wünschen sich einen Schieberegler, mit dem sich an- und ausschalten lässt, ob der Helm zu sehen ist. Die meisten aktuellen RPGs verfügen über diese Funktion, die dafür sorgt, dass unsere Held*innen im Kampf bestens geschützt sind, ihr Gesicht aber immer sichtbar bleibt.

Bei Kingdom Come: Deliverance 2 lässt sich darüber streiten, ob das zum Spielkonzept passen würde. Schließlich wählt der Titel in vielen Beziehungen mehr den Sim-Ansatz.

Dazu gehört auch, sich für jede Situation passend einzukleiden, beispielsweise mit schicker Montur für Feste, bei denen Charisma von Vorteil ist, mit dicker Rüstung für Kämpfe oder mit unauffälligen und leisen Klamotten zum Schleichen. Wenn dieser Unterschied auch sichtbar ist, trägt das natürlich zur Immersion bei. Trotzdem ist auch der Wunsch der Fans nach einem Standard-RPG-Feature verständlich.

Allerdings spielen wir ohnehin in der Egoperspektive, sodass Heinrichs Haarpracht in Kämpfen lediglich im Fotomodus sichtbar wird. Falls ihr auf dem PC spielt, könnt ihr euch übrigens mit Mods behelfen, falls ihr auch zur unbehelmten Fraktion gehört, aber euch den zusätzlichen Schutz wünscht.

Gerade in den ersten Stunden ist der natürlich Gold wert, später im Spiel werdet ihr allerdings vermutlich sowieso gut ohne auskommen können.

Es gibt übrigens noch eine weitere spannende Fan-Diskussion rund um Heinrichs neue Looks. Einige Community-Mitglieder tun sich mit diesen nämlich schwer, obwohl sie ihnen gefallen. Grund dafür ist, dass sie sich bereits so an Heinrichs Standard-Stil gewöhnt haben, dass sie ihn ohne einfach nicht mehr wiederkennen.

Wie haltet ihr das: Tragt ihr zumindest in Kämpfen immer Helme und wie weit ist euer Heinrich schon gelevelt? Und habt ihr eigentlich dem Barbier schon einen Besuch abgestattet?