Von WoW bis KCD 2: Warum uns Game-Soundtracks ein Leben lang begleiten

Gänsehaut beim Sturmwind-Theme? Nostalgie-Tränen bei Gothic 3? Oder der absolute Ohrwurm beim "Heinrich"-Song in der Taverne? Spielemusik ist längst kein reines Hintergrund-Gedudel mehr, sondern eine der mächtigsten Mechaniken, um uns emotional an ein Spiel zu fesseln.

Wir besprechen im Talk, warum uns Game-Soundtracks ein Leben lang begleiten, wie aus Pixel-Beeps ausverkaufte Orchester-Konzerte wurden und wie Spiele uns über die Ohren heimlich steuern. Dafür haben wir uns absolute Expertise in die Runde geholt: Jan Valta (Komponist von Kingdom Come: Deliverance 1 & 2) gibt exklusive Einblicke hinter die Kulissen seiner Arbeit und verrät, warum er tausende Stunden für KCD komponieren musste. Mit dabei sind außerdem GameStar-Redakteurin & KCD-Expertin Steffi sowie Gamestar-Kollege und Musiker Jules!

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.

Was ist GameStar Talk?

GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!