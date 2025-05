Kingdom Come: Deliverance 2 hat seit 2 Monaten einen fiesen Bug, der mich fast um den Verstand gebracht hat

Henry ist ein erfahrender Kämpfer, aber mit diesen vier Leitern kommt selbst er nicht klar.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist ein riesiges RPG. Bei gleich zwei großen Open World-Maps ist der ein oder andere Bug also quasi unvermeidlich. Einer davon kam aber erst mit Patch 1.2 ins Spiel und macht eine eigentlich simple Stelle gen Ende der Hauptstory absurd schwer.

"Game Breaking!" ein KCD2-Bug macht aus vier Leitern eine echte Hürde

Kingdom Come: Deliverance 2 kann ein durchaus forderndes Spiel sein. Ich hatte mir also zuerst nicht viel dabei gedacht, als ich kürzlich endlich bei der Hauptmission "Hunger und Verzweiflung" angekommen war und dort ordentlich auf den Deckel bekommen habe.

10:19 Kingdom Come 2 ist jetzt endlich so hart wie das Mittelalter!

Autoplay

Die Aufgabe ist eigentlich simpel: Henry soll zusammen mit seinen Kumpanen vier Leitern umstoßen, die unsere Feinde an den Mauern der Festung Suchdol, in der wir verschanzt sind, aufgestellt haben. Dann noch ein paar Gegner besiegen, die es nach oben geschafft haben und weiter.

So zumindest der Plan, in der Realität steht Henry hier aber einer Übermacht von mehr als einem dutzend Gegnern gleichzeitig gegenüber. Seine Mitstreiter gehen entweder schnell zu Boden, stecken ihre Waffen weg, kämpfen gar nicht erst mit oder machen kehrt, um in die andere Richtung zu laufen – während neue Feinde munter über die Leitern nachkommen und Henry in Sekunden niederknüppeln.

Spätestens nach dem zehnten Game Over-Screen war klar, dass hier irgendetwas nicht stimmen konnte. Ein Blick auf Reddit und Co. zeigt, dass ich mit diesem Problem nicht allein war.

Dutzende Threads beschweren sich darüber, dass die Stelle nach Update 1.2 absurd schwer geworden ist und bezeichnen den Bug als "Game Breaking" – weil ein Weiterkommen ohne eine große Portion Glück und/oder Skill hier kaum möglich ist. Manche Spieler*innen mussten es eigener Aussage nach mit 30 bis 50 Gegnern aufnehmen und haben nach dutzenden Versuchen einfach aufgegeben.

Ein paar kreative Fans haben zumindest den ein oder anderen Workaround gefunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

So empfehlen viele, einfach in den Trainingsring zu flüchten und hier nah am Gatter zu stehen, damit die Praguer nicht hereinkommen können und sich so einer nach dem anderen bekämpfen lassen. Andere berichten aber auch, dass die Feinde trotzdem einen Weg hineinfinden.

Weitere Fans geben an, dass ein Neustart des Spiels den Bug für sie habe oder sie einen Teil der Leitern weggestoßen und dann einfach versucht haben zu überleben, während die NPC-Gefährten sich früher oder später um die restlichen kümmern. Letzteres hatte dann auch bei mir nach mehr als einer Stunde zum Erfolg geführt.

Entwickler Warhorse Studios ist sich laut der Korrespondenz, die ein Fan gepostet hat, des Fehlers zumindest bewusst. Demnach wisse man, dass der Kampf "nahezu unmöglich zu beenden" sei, konnte aber noch nicht genau sagen, wann das Problem behoben sein würde.

Aktuell gibt es zumindest Hoffnung, dass das kommende Update am morgigen Donnerstag den Kampf fixen könnte. Dann bekommen wir nämlich nicht nur den ersten Story-DLC für Kingdom Come 2, sondern auch einen Patch, der wieder an einigen Stellen schraubt.

Hattet ihr an dieser Stelle auch Probleme oder seid ihr auf andere große Bugs im Spiel gestoßen?