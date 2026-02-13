Kingdom Come Deliverance: Grafik, Steuerung, Sprachausgabe und Co. - Diese 7 Einstellungen solltet ihr sofort anpassen

Kingdom Come: Deliverance hat frisch eine eigene Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series X/S spendiert bekommen. Bevor ihr euch aber ins mittelalterliche Böhmen mit HD-Texturen stürzt, solltet ihr einen kurzen Blick in die Optionen werfen. Wir haben euch die optimalen Einstellungen rausgesucht.
Hier könnt ihr zu den einzelnen Punkten springen:
- Spieleinstellungen
- Grafikeinstellungen
- bei Spielstart
Sprachausgabe
- Unsere Empfehlung: je nach Geschmack
- zu finden unter: Spieleinstellungen
Sowohl die englische als auch deutsche Sprachausgabe in Kingdom Come: Deliverance können wir definitiv empfehlen, wählt also ganz nach eurem Geschmack. Bei der deutschen Version fällt lediglich auf, dass die Lippensynchronität nicht immer gut hinhaut.
Bedenkt auch: Wechselt ihr auf eine andere Sprache als die in den Systemeinstellungen eurer Konsole ausgewählte, muss das Sprachpaket erst heruntergeladen werden. Es kann also ein paar Minuten dauern, ehe ihr das korrekte Audio bekommt.
Hier ein Vergleich der englischen und deutschen Version aus dem Original:
Untertitel für NPC-Gespräche
- Unsere Empfehlung: Nein
- zu finden unter: Spieleinstellungen
Diese Einstellung ist standardmäßig eingeschaltet, wodurch ihr in der Spielwelt Untertitel über den Köpfen von NPCs seht, wenn sie miteinander reden. Das hilft, wenn ihr den Unterhaltungen folgen wollt, hat uns aber bei der Immersion gestört.
Empfindlichkeit der Sicht
- Unsere Empfehlung: +3 höher (nach rechts)
- zu finden unter: Spieleinstellungen
Hiermit bestimmt ihr, wie schnell oder langsam sich die Kamera mit der Bewegung eures rechten Sticks dreht. Die Standardeinstellung war unserem Empfinden nach etwas zu träge. Wir empfehlen daher, sie drei bis vier Stufen höher einzustellen, indem ihr die Anzeige nach rechts klickt.
Vereinfachtes Schlösserknacken
- Unsere Empfehlung: Vereinfacht
- zu finden unter: Spieleinstellungen
Wie schon im Original gibt es auch diesmal für Controller eine Art "Easy Mode" für das Schlösserknacken. Dieser "Vereinfacht"-Modus ist voreingestellt, wenn ihr mit Controller zockt und wir empfehlen euch, ihn auch zu benutzen.
Schlösserknacken ist in KCD anfangs ohnehin schwer genug, da hilft es, wenn ihr immerhin die L1/LB-Taste anstelle des linken Sticks nutzen könnt, um das Schloss zu drehen.
Gammakorrektur
- Unsere Empfehlung: Standard oder -1
- zu finden unter: Grafikeinstellungen
Den Gammawert könnt ihr anhand des Testbildes in den Einstellungen anpassen. In den meisten Fällen dürfte der Standardwert aber bereits passend sein. Ist euer Bildschirm hell eingestellt, könnt ihr den Wert optional auch um einen Punkt nach links schieben, um den Schatten etwas mehr Tiefe zu geben.
Vertikales Sichtfeld
- Unsere Empfehlung: 70 bis 75
- zu finden unter: Grafikeinstellungen
Das Sichtfeld bestimmt, wie nah die Kamera am Geschehen ist und wie viel ihr von eurer Umgebung seht. Der Standardwert ist mit 60 unserem Gefühl nach sehr niedrig eingestellt. Wir haben sogar direkt auf den Maximalwert von 75 gestellt und waren damit deutlich glücklicher. Falls euch das Geschehen damit zu weit weg oder die Ränder zu verzerrt erscheinen, ist 70 ein guter Kompromiss.
Das hilft auch ein wenig, wenn ihr unter Bewegungsübelkeit leidet.
Schwierigkeitsgrad
- Unsere Empfehlung: Normal
- zu finden unter: bei Spielstart
Sobald ihr ein neues Spiel startet, werdet ihr gefragt, welchen Schwierigkeitsgrad ihr wählen wollt: Normal oder Hardcore. Den Hardcore-Modus empfehlen wir euch definitiv nur, wenn ihr eine wirklich, wirklich knackige Herausforderung sucht oder bereits gut mit dem Original oder KCD2 vertraut seid.
Neben zwei negativen Perks, die ihr wählen müsst, gibt es unter anderem auch keine Auto-Speicherpunkte in Quests, keine Schnellreise, ihr könnt nicht sehen, wo ihr auf der Map seid und auch eure Gesundheit und Ausdauer sind versteckt.
Kurzum: Wählt den Hardcore-Modus nur, wenn ihr euch gerne das Leben schwer macht.
