Kingdom Come Deliverance 2: Die 9 besten Nebenmissionen - Diese optionalen Quests solltet ihr auf keinen Fall verpassen

Von urkomisch über nützlich bis hin zu hochdramatisch ist bei den Nebenquests in KCD2 alles dabei.

Die Nebenmissionen in Kingdom Come: Deliverance 2 sind außergewöhnlich gut. Sie erzählen spannende Geschichten, lassen sich oft auf ganz unterschiedliche Arten lösen und belohnen euch teilweise auch noch fürstlich.

Habt ihr genug Zeit, empfehle ich euch tatsächlich, einfach alle mitzunehmen. Trotzdem habe ich mich dazu durchgerungen, meine persönliche Top 9 auszuwählen, die ich euch ganz besonders ans Herz legen möchte.

Beachtet dabei, dass manche Nebenaufgaben ein zeitliches Ablaufdatum haben oder nur zu bestimmten Zeitpunkten angenommen werden können, beispielsweise, weil ein Questgeber nur kurzzeitig am richtigen Ort ist.

Wie sieht es mit Spoilern aus? Wir wollen euch natürlich grob verraten, worum es in der entsprechenden Quest geht, damit ihr einen Eindruck erhaltet, warum sie so gut ist und ob sie was für euch sein könnte. Dabei halten wir uns aber so vage wie möglich.

Trosky-Region:

Böses Blut

Hier bekommt ihr die Quest: Sprecht mit Bozena in ihrer Hütte

In dieser Quest hat Bozena eine Bitte an euch: Ihre Tochter Pawlena ist einfach so fortgegangen und nicht wiedergekommen. Heinrich soll der Sache auf den Grund gehen. Ihr erinnert euch sicher an die sympathische junge Frau, schließlich lernt ihr sie kennen, nachdem die Kräuterfrau euch aufgepäppelt hat.

In dieser Nebenmission habt ihr nicht nur die Möglichkeit, euch für die Pflege zu revanchieren – ihr erlebt auch noch eine sehr packende, düstere Story und erfahrt darüber hinaus einiges über die beiden Frauen und ihre Beziehung zu den Dorfbewohnern.

Wollt ihr auch in Liebesdingen nichts verpassen? Hier findet ihr Infos zu allen möglichen Romanzen im Spiel:

Köter

Bellt zwar zu viel, ist aber nützlich und süß: Köter.

Hier bekommt ihr die Quest: nach dem Prolog bekommt ihr sie automatisch

Hier sagt eigentlich die Überschrift bereits alles, oder? Wer wollte schon ein Abenteuer ohne die treue Fellnase bestreiten? In dieser Quest sucht Heinrich seinen Hund und ich würde euch sogar empfehlen, sie gleich am Anfang ziemlich hoch zu priorisieren. Köter ist nämlich nicht nur ein knuffiger Gefährte, sondern auch ein praktischer Haudegen.

Im Nomadenlager wartet übrigens neben anderen Vorteilen auch eine spannende Quest:

0:38 Kingdom Come Deliverance 2 - Warum ihr so schnell wie möglich das Nomadenlager besuchen solltet

Autoplay

Minnesänger

Hier bekommt ihr die Quest: Sprecht im Gasthaus von Zelejow mit Udo und Jürgen

Udo und Jügen – klingt fast schon ein bisschen nach Schlager und das geht tatsächlich bereits in die Richtung. Nach dramatischen und emotionalen Quests muss ich euch diese Mission ans Herz legen, weil sie einfach urkomisch ist. Sehr viel mehr möchte ich gar nicht verraten. Ihr werdet schon sehen ... oder hören!

Eindringlinge

Hier bekommt ihr die Quest: Sprecht in der Schenke von Troskowitz mit Wirtin Betti

Im ersten Kingdom Come: Deliverance erleben wir Angehörige des Kumanenvolks als die Bösewichte, die Heinrich in ihnen logischerweise sieht, nachdem sie am Angriff auf sein Dorf beteiligt waren. In der Fortsetzung könnt ihr jetzt einige Kumanen auf ganz andere Art kennenlernen – und das ist ein spannender Aspekt an der Eindringlinge-Quest, aber nicht der einzige.

Die Mission kann auch einfach sehr unterhaltsam ablaufen. Ich sage nur: sprechender Hund!

Kuttenberg-Region

Höllenschlund

Hier bekommt ihr die Quest: Sprecht mit Pater Marian in der Nähe von Altkutna

Diese Mission hat mich alleine schon gepackt, weil sie ein bisschen Horror-Feeling mitbringt. Es geht nämlich – angeblich – um ein stinkendes Höllenloch, in dem ein Dämon haust. Wie ihr euch womöglich schon gedacht habt, steckt aber doch etwas ganz anderes hinter der Sache.

Allein schon die herrlich gruselige Mine, in die uns der Auftrag führt, ist einen Abstecher wert, viel spannender wird die Quest aber, wenn ihr die ganze Geschichte herausfindet. Die Mission kann sehr unterschiedlich verlaufen. Falls euch nicht gelungen ist, alles zu entlarven, schaut doch mal im Walkthrough unserer GameStar-Kolleg*innen vorbei, denn so bekommt die Story noch mal einen deutlichen Mehrwert.

Staub zu Staub

Hier bekommt ihr die Mission: Sprecht mit Pater Morticius auf dem Grundstück des Kloster Sedletz

Diese Aufgabe bekommt ihr von einem alten Mann, der ganz gemütlich einem Totenschädel gegenübersitzt – und sie dreht sich um Knochenpyramiden. Die Quest ist vielleicht nicht besonders komplex, aber mir haben die ganz besondere Atmosphäre, das Ende und der Bezug zu tatsächlichen Orten gefallen.

Samara Summer Samara begeistert sich für Rollenspiele und Geschichte(n). Daher trifft Kingdom Come bei ihr natürlich einen Nerv. Sie hat bereits Teil 1 gespielt, mit der Fortsetzung aber noch mehr Spaß gehabt. Das lag unter anderem an den großartigen Nebenmissionen und daran, wie schön diese mit der Hauptgeschichte verwoben sind, ohne sich nach Beschäftigungstherapie anzufühlen.

Siegesbeute

Hier bekommt ihr die Mission: Sprecht in Sigismunds Lager mit Hauptmann Puta

Diese Quest ist eine besonders ernste, die sehr gut veranschaulicht, wie Kriege auf den Rücken derer ausgetragen werden, die am wenigsten haben. Heinrich steht dabei auf der "falschen" Seite, weil er undercover mit Soldaten unterwegs ist, die von Dorfbewohnern die knappen Vorräte beschlagnahmen sollen, die ihnen noch bleiben.

Die Situation ist unangenehm, dramatisch und ich hatte wirklich zu knabbern, während ich versucht habe, den besten Lösungsweg zu finden.

Rosas Buch

Rosa vermisst ein ganz besonderes Buch. Ihr werdet verstehen, warum.

Hier bekommt ihr die Quest: Sprecht in der Burg Ruthardt mit Rosa

Die Nebenaufgabe von Rosa Ruthardt müsst ihr im Rahmen einer Hauptquest absolvieren, ich kann euch den kleinen Umweg aber nur empfehlen. Ihr sollt Rosa dabei ein Buch zurückbringen, das abhandengekommen ist. Schon das Buch allein liefert euch spannende Einblicke in die Persönlichkeit der Adligen, außerdem ermöglicht es euch eine sehr schöne bis witzige kreative Interaktion mit ihr.

Wie in alten Zeiten

Hier bekommt ihr die Quest: Sprecht in der Teufelszuflucht mit Hans Capon

Auch diese Quest gehört bei Weitem nicht zu den umfangreichsten oder bewegendsten. Für mich hat sie trotzdem einen Platz in dieser Liste verdient, weil sie wie ein kleines Throwback zu Teil 1 daherkommt. Ihr unternehmt in der Mission nämlich einen kurzen Jagdausflug mit Hans Capon. Mir war es auch deshalb wichtig, diese Quest zu spielen, weil Heinrich und Hans in der Story häufig getrennt werden und ich ihnen den gemeinsamen Ausflug einfach gegönnt habe.

Weitere empfehlenswerte Nebenmissionen

Ich hatte mir vorgenommen, euch eine enge Auswahl mit weniger als 10 Nebenmissionen näher vorzustellen, aber natürlich muss ich ein bisschen schummeln, weil ich einige andere Quests trotzdem nicht unerwähnt lassen will. Immerhin führen in KCD2 sogar Faustkampf-Herausforderungen und Zufallsbegegnungen während der Schnellreise zu erzählenswerten Storys. Hier sind meine Zusatztipps:

Miri Fajta

Das Beste kommt zum Schluss

Flüchtiger Ruhm

Blitzblank

Primum Nil Nocere

Der Drachenhort

In Vino Veritas

Post Scriptum

Kingdom Come: Deliverance 2 ist am 4. Februar erschienen und bei den Inhalten, die wir seither erkunden können, wird es nicht bleiben. Warhorse hat nämlich bereist DLCs für dieses Jahr angekündigt. Unter anderem darf Heinrich künftig Bart tragen und sich erneut in ein Kloster wagen.

Jetzt seid aber ihr gefragt: Welche Nebenmissionen waren eure besonderen Highlights?