Kirby and the Forgotten Land hat Releasetermin und kommt mit Koop-Modus

Um es mit den Worten von Nintendo zu sagen: Jetzt geht's rund! Obwohl, so ganz stimmt das natürlich nicht, schließlich müssen wir noch ein paar Tage auf die Veröffentlichung von Kirby and the Forgotten Land für die Nintendo Switch warten. Neben dem Release wurde heute ein weiterer Trailer zum 3D-Jump 'n Run veröffentlicht und damit noch nicht genug der guten Nachrichten: ihr dürft das Hüpfabenteuer zusammen mit einem Freund oder eine Freundin spielen. Kirbytastisch!

Wann erscheint Kirby and the Forgotten Land? Als wären die Monate Februar und März nicht bereits vollgestopft genug mit Blockbustern wie Horizon Forbidden West, Elden Ring, Gran Turismo 7 und Co., will der rosafarbene Knubbel am 25. März 2022 durch das Vergessene Land hüpfen.

Den neuesten Trailer zum Switch-Exclusive könnt ihr euch hier anschauen:

Das könnte ein großes Ding werden: Das Erste was Kollege Tobi im Anschluss an den Clip sagte: The Forgotten Land hat schon fast Mario Odyssey-Vibes. Und tatsächlich, die 3D-Welten wirken nicht nur riesig, auch kommt Kirby mit allerhand coolen Fähigkeiten daher, die er durch das Einsaugen seiner Gegner erlangt. Da wird sich durch die Erde gegraben, Kugeln verschossen und den Nahkampf mit allerhand Waffen scheut das Nintendo-Maskottchen ebenfalls nicht.

Lokaler Koop-Modus bestätigt

Wollt ihr Kirby and the Forgotten Land nicht alleine spielen, könnt ihr euch eine weitere Spieler*in bzw. einen sogenannten Bandana Waddle-Dee an die Seite holen. Gemeinsam gezockt wir dann im lokalen Koop-Modus. Ob auch ein Online-Koop mit dabei ist, ist derweil noch unklar.

Welche Spiele 2022 noch für die Nintendo Switch erscheinen, das erfahrt ihr hier:

Das ist Kirby and the Forgotten Land

In The Forgotten Land bereist der rosarote Knubbel laut Nintendo ein geheimnisvolles Land, in dem die befreundeten Waddle-Dees von einem Bestienrudel entführt wurden. Die 3D-Welten – das Spiel bietet keine Open World, ist in einzelne große Level unterteilt – wirken daher leicht postapokalyptisch, jedoch im kunterbunten Stil der Nintendo-Spiele.

Als Knotenpunkt des Abenteuers dient die Waddle-Dee-Stadt. Rettet ihr die Gefangenen, bringt sie in die Stadt, wird diese immer größer und größer. So entstehen mit der Zeit Geschäfte und kleine Minispiele werden freigeschaltet. Ob all das so spaßig ist, wie es erste Trailer und die Infos rund um das Spiel vermuten lassen, erfahrt ihr Ende März im ausführlichen GamePro-Test zum Spiel.

Das sieht doch ganz fantastisch aus. Oder was meint ihr?