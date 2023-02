Kirby und das vergessene Land ist eines der besten Koop-Spiele der letzten Jahre

Genre: 3D-Platformer Entwickler: Nintendo Plattform: Switch Release: 25. März 2022

Ihr habt It Takes Two und Co. schon lange durch und sucht nach neuen Koop-Spielen? Dann seid ihr hier richtig: Kirby und das vergessene Land fliegt bei vielen noch völlig zu unrecht unter dem Radar. Dabei eignet es sich ganz hervorragend für entspannte Koop-Sitzungen mit euren Liebsten – auch wenn die keine Pro-Gamer sind.

Worum geht’s in Kirby und das Vergessene Land?

Kirby wird durch einen mysteriösen Strudel in ein noch mysteriöseres Reich katapultiert. Dort muss er mit ansehen, wie die niedlichen Waddle Dees vom Bestienrudel entführt werden. Aber zum Glück bringt die rosa Kugel jede Menge praktische Fähigkeiten und einen unermesslichen Appetit mit.

Im ersten richtigen 3D-Abenteuer Kirbys erkunden wir allein oder zu zweit haufenweise Levels, in denen wir Herausforderungen absolvieren, Bossgegner erledigen und vieles mehr. Alles, um die extrem niedlichen Waddle Dees wieder zusammenzubringen.

Wie läuft das ab? Kirby saugt Gegner auf und kann sie entweder als Geschoss wieder ausspucken oder absorbiert ihre Fähigkeiten (Feuer oder Eis spucken, Bohren, Schießen und vieles mehr). Ansonsten hüpfen wir wie in Mario und Co. kreuz und quer durch Levels voller Fallen und Gegner.

Nebenbei bauen wir ihre Heimatstadt wieder auf, in der unser Zuhause, noch mehr Herausforderungen und diverse Nebenaktivitäten warten. Wir können zum Beispiel am Imbiss helfen und, besonders wichtig: Allen Bewohner*innen winken (einfach weil sie so knuffig zurück winken).

Das ist das Besondere an Kirby und das vergessene Land

Der klassische, zuckersüße und extrem bunte Look entfaltet auch in Kirby und das Vergessene Land seinen ganz eigenen Reiz. Hier kommt unweigerlich gute Laune auf und das komplette Geschehen ist fast schon herzzerreißend niedlich (die Schwimmreifen!).

Das Vollstopfen: Kirby kann dieses Mal nicht nur Fähigkeiten von Gegnern absorbieren, sondern sich auch komplette Autos oder Getränkeautomaten einverleiben. Das sieht unglaublich witzig aus, bringt aber auch jeweils ganz neue Gameplay-Mechaniken mit sich.

Der Koop-Modus: Das gesamte Abenteuer lässt sich bis auf wenige Herausforderungen zu zweit absolvieren. Dann spielt eine Person Kirby, die andere den Wadledee-Assistenten, der ebenfalls einiges auf dem Kasten hat. Das funktioniert ganz hervorragend und macht natürlich noch mehr Spaß.

Der Waddle Dee-Assistent kann zwar keine Gegner einsaugen oder sich vollstopfen, hat dafür aber einen Speer. Der eignet sich ideal für den Nahkampf, kann aber zum Beispiel auch geworfen werden. Wie Kirby verfügt auch sein Helferlein über die Möglichkeit, Attacken aufzuladen, um sie stärker zu machen, unter anderem zu einem mächtigen Schwebe-Angriff, bei dem es Speere hagelt.

Die beiden ergänzen sich gegenseitig perfekt: Wir hatten zum Beispiel jede Menge Spaß damit, als Waddle Dee-Assistent oben auf dem vollgestopften Kirby zu reiten und mit Speerwürfen den Weg frei zu räumen.

Abwechslung und Umfang: Kirby und das Vergessene Land fällt überraschend umfangreich aus. Es gibt eine ganze Reihe großer Biome, in denen mehrere Levels und Extra-Herausforderungen warten. Außerdem könnt ihr fast in jedem Areal neue Fähigkeiten ergattern und euch mit etwas anderem vollstopfen. Langeweile? Fehlanzeige.

Für wen eignet sich Kirby und das vergessene Land?

Für alle, die Lust auf gute Laune und ein richtig großes Kirby-Spiel voller Überraschungen haben. Ganz besonders können wir aber empfehlen, es im Koop zu genießen. Kirby und das Vergessene Land ist dabei so zugänglich, dass auch unerfahrenere Spieler*innen ebenfalls auf ihre Kosten kommen.

Ihr habt zum Beispiel die Wahl, einen nochmal deutlich leichteren Schwierigkeitsgrad zu wählen. Dann sollten die Bossgegner trotz der leicht chaotischen Kämpfe leicht zu besiegen sein. Die Steuerung bleibt sowieso angenehm simpel und beschränkt sich auf wenige Knöpfe. Im Koop rücken euch auch nicht plötzlich mehr Gegner zu Leibe, nur weil ihr jetzt zu zweit seid.

Auch für das Spielen mit kleineren Kindern eignet sich das neueste Kirby wirklich hervorragend. Der Waddle Dee-Assistent kann mit seinem Speer zwar auch kräftig zulangen und einiges bewirken, wird aber zum Beispiel einfach zu Kirby teleportiert, wenn der weiterzieht. Die meisten Gegner nehmen auch eher Kirby aufs Korn. Wenn ihr also eher Entspannung wollt, könnt ihr einfach den Assistenten spielen.