Kirby für Switch: Schnappt euch jetzt Gratis-Items mit diesen 5 Codes

Kirby und das vergessene Land ist endlich erschienen und damit das neueste Switch-Exclusive. Im Jump 'n' Run gibt es viele Items, die ihr sammeln könnt. Um euch den Einstieg zu erleichtern, schenkt euch das Spiel einige Gegenstände. Das einzige, was ihr dafür braucht, sind Codes. Hier findet ihr, welche es gibt und wie sie funktionieren.

Alle Codes für Kirby und das vergessene Land im Überblick

Voraussetzung für die Codes: Bevor ihr die Gratis-Items bekommen könnt, müsst ihr erst ein wenig im Spiel fortschreiten. Ihr braucht nämlich den Waddle-Dee-Lieferservice. Diesen schaltet ihr in der Hub-Welt frei, sobald ihr insgesamt 50 Waddle Dees in den Leveln gerettet habt. Dann könnt ihr dort die folgenden Codes eingeben.

Wie erhaltet ihr die Codes normalerweise? Die ersten drei Codes werden euch im Laufe des Spiels präsentiert und sind dann eine Belohnung für euren Fortschritt in der Story. Die letzten beiden hingegen bekommt ihr, indem ihr die Demo aus dem eShop heruntergeladen und durchgespielt habt. Das Spiel erkennt die Codes aber immer an, egal wie weit ihr im Spiel tatsächlich seid oder ob ihr die Demo überhaupt gespielt habt.

Deshalb gilt für die folgende Liste mit allen Codes eine Spoilerwarnung, wenn ihr sie selbst entdecken wollt:

FIRSTPASSWORD - Erhaltet 100 Sternmünzen

- Erhaltet 100 Sternmünzen KIRBYSTORY - Erhaltet 300 Sternmünzen

- Erhaltet 300 Sternmünzen THANKYOUMETAKNIGHT - Erhaltet drei seltene Steine

- Erhaltet drei seltene Steine CLEARDEMO - Erhaltet 300 Sternmünzen

- Erhaltet 300 Sternmünzen NEWADVENTURE - Erhaltet 300 Sternmünzen und einen seltenen Stein

Wo finde ich das Geschenk? Wenn ihr einen richtigen Code eingegeben habt, dann müsst ihr zurück zum Haus von Kirby. Dort befindet sich vor der Tür ein Geschenk, das ihr öffnen könnt. Ihr könnt den gleichen Code nicht mehrfach nutzen und sie müssen komplett groß geschrieben werden, damit das Spiel sie annimmt.

Online-Verbindung: Bei den Codes "CLEARDEMO" und "NEWADVENTURE" handelt es sich um Geschenke, die ihr außerhalb des Spiels bekommt. Um diese einzugeben, benötigt ihr eine aktive Internet-Verbindung. Habt ihr den Verbindungsaufbau beim Start des Spiels abgebrochen, dann könnt ihr die Codes erst eingeben, wenn ihr diese nicht überspringt.

Einen Einblick in das Spiel gibt unser Testvideo:

Kirby und das vergessene Land ist ab sofort erhältlich und ist das neueste Exclusive für die Nintendo Switch. Falls ihr lieber in Textform wissen wollt, ob das Jump 'n' Run etwas für euch sein könnte, dann ist Tobi für euch zur Stelle. Er verrät in seiner Review, was das neue Kirby-Spiel drauf hat.

Werdet ihr die Codes nutzen für Gratis-Items in Kirby und das vergessene Land?