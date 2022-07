Stray ist der beste Grund, sich eine PS5 zu kaufen. Oder: Warum ich in Stray nur schlafen will

Strays Schnurr-Mechanik trifft mich vielleicht auch deshalb so, weil sie mich an eine der schönsten Momente mit der inzwischen verstorbenen Katze eines Freundes erinnert. Nachdem meine erste Corona-Impfung bei mir nämlich für einen Abend für heftige Grippe-Symptome gesorgt hat, hat der süße Vierbeiner Tinko sich auf meine Brust gelegt und dort einfach stundenlang geschnurrt, damit es mir möglichst bald besser geht. So umsorgt hatte ich mich zuvor wohl noch nie gefühlt.