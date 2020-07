Dass sich die Entwicklerinnen und Entwickler des Studios Naughty Dog nicht auf ihren Lorbeeren von The Last of Us Part 2 ausruhen, ist an den neuen Stellenausschreibungen erkennbar. Das Team sucht derzeit weitere Mitarbeiter für ein neues Projekt. Und es scheint sich wieder um ein Single-Player-Action-Adventure zu handeln. Kommt vielleicht The Last of Us Part 3 für die PS5?

Single-Player und Kämpfe: Die Stellenausschreibung für den Bereich Level / Environment Designer auf der Website besitzt den Zusatz "Single Player". Das bedeutet, es sollen Levels und Umgebungen für ein storygetriebenes Single-Player-Spiel erstellt werden. Das neue Teammitglied soll sogar über mindestens drei Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Single-Player-Spielen verfügen.

Ein Melee / Gameplay Animator muss Nahkampf-Animationen erstellen und Gegnertypen zum Leben erwecken. Das bedeutet, wird werden im neuen Spiel wieder kämpfen. Darüber hinaus sucht Naughty Dog noch einige weitere Mitarbeiter*innen. Es scheint sich um ein größeres Projekt zu handeln.

Bekommen wir The Last of Us Part 3?

Was erwartet uns? Nun liegt nach dem Erfolg von The Last of Us Part 2 natürlich nahe, dass wir einen Teil 3 kommen. Das schloss Game Director Neil Druckmann nicht aus. Er meinte nur, dass das Team die richtige Geschichte für eine weitere Fortsetzung finden muss:

Oder arbeitet Naughty Dog an einer komplett neuen Marke?

Genauso möglich wäre es aber, dass Naughty Dog eine komplett neue IP entwickelt. Schon 2018 hieß es, die Entwickler*innen würden an einem Geheimprojekt arbeiten. Dabei handelt es sich nicht um The Last of Us Part 2.

Fakt ist, Naughty Dog arbeitet an einem neuen Spiel. Ob dies jetzt The Last of Us Part 3 oder etwas Neues wird, ist zwar noch nicht klar, es gibt aber Andeutungen, dass es sich wieder um ein Single-Player-Actionspiel handelt. Und wir können davon ausgehen, dass es für die PS5 erscheint.

Was meint ihr, woran Naughty Dog arbeitet? Ist es The Last of Us Part 3 oder eine neue Marke?