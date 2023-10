Kpop Alben von BTS, Twice und vielen mehr am Prime Day: Nur noch heute im Angebot

Von Twice über Stray Kids bis hin zu Fotokarten - das erwartet euch am Prime Day!

Dynamite ist einer eurer absoluten Lieblingssongs von BTS? Oder zählt ihr euch generell zur Army? Dann solltet ihr euch unbedingt das aktuelle Amazon-Angebot anschauen. Hier könnt ihr euch noch bis heute um 23:59 Uhr das Album BE in der Deluxe Edition gönnen.

Der Amazon Prime Day läuft am 10. und 11. Oktober. Um einen kühlen Kopf zu behalten, könnt ihr gerne bei unserer Prime Day-Übersicht vorbeischauen. Hier findet ihr immer die aktuellen Angebote.

Was könnt ihr in der Deluxe Edition des Albums BE von BTS erwarten?

Eine CD

Ein Fotobuch

Ein Making Buch

Ein Lyric Poster

Acht Fotokarten

Eine Polaroid Fotokarte

und vieles mehr!

READY TO BE überrascht von diesem Prime Day Angebot?

Twice sind gerade noch auf ihrer Welttour. Ich hatte das große Glück einige der neuen Lieder aus dem Album READY TO BE live in Berlin zu sehen. Was soll ich sagen - Set me Free und andere Lieder hören sich live noch einmal ganz anders an!

READY TO BE gibt es in drei verschiedenen Versionen.

In der READY Version des Album erwartet euch folgendes:

CD

Ein Fotobuch

Eine Fotokarte

Eine besondere Fotokarte

Ein Fotokartenset

Da lässt sich nur hoffen, dass ihr bei den Fotokarten euren Bias zieht. Viel Glück dabei!

