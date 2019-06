Genialer Start: Kommen TLoU2, Ghost of Tsushima & FF7 Anfang 2020?

Es herrschen gute Zeiten für Gamer: Einen besseren Start in ein Jahr als die erste Hälfte 2020 kann man sich kaum wünschen. Zumindest dann, wenn sich die Gerüchte bewahrheiten. Angeblich werden nämlich The Last of Us: Part 2, Ghost of Tsushima, das Final Fantasy 7-Remake und Cyberpunk 2077 sowie einige andere Hochkaräter bereits Anfang des nächsten Jahres erscheinen.

Diese Blockbuster sollen angeblich alle Anfang 2020 erscheinen

Was für ein Start ins Jahr! Der gut vernetzte und noch besser informierte Buchautor sowie Kotaku-Journalist Jason Schreier erklärt auf Twitter, dass seines Wissens die folgenden Spiele allesamt in der ersten Hälfte des Jahres 2020 erscheinen sollen:

"Es wird wild!" Basierend auf dem, was Jason Schreier gehört haben will, kommen alle diese Titel noch in den ersten sechs Monaten von 2020, also bis Ende Juni.

Based on what I've heard, yes to all of those. 2020 gonna be wild — Jason Schreier (@jasonschreier) May 31, 2019

Ausgelöst wurde das Twitter-Gespräch durch ein Gerücht, demzufolge Cyberpunk 2077 möglicherweise noch dieses Jahr erscheinen könnte. Das weist Jason Schreier entschieden zurück.

Ihm zufolge habe CD Projekt Red festgestellt, dass 2019 ein "unrealistisches Ziel" sei. Dementsprechend habe das Studio den Launch des SciFi-Rollenspiels auf nächstes Jahr verschoben.

This has gotten a lot of Reddit attention so some clarity: I've heard from three sources that Cyberpunk was aiming for 2019, but belief around the studio was that it was an unrealistic target. I expect first half 2020 or maybe even an E3 announcement of 2019, then a delay to 2020 https://t.co/8QsOatEFfJ — Jason Schreier (@jasonschreier) May 31, 2019

Denkbar wäre laut Jason Schreiers Tweet aber auch, dass CD Projekt Red Cyberpunk 2077 auf der E3 2019 noch für dieses Jahr ankündigt, anschließend dann aber auf nächstes Jahr verschiebt. Was anscheinend eine überraschend übliche Praxis darstellt.

I think companies making announcements like "fall 2017" knowing they're not shipping until 2018 is surprisingly common yeah — Jason Schreier (@jasonschreier) May 31, 2019

Das könne ganz unterschiedliche Gründe haben: Möglicherweise liegt es an Selbstüberschätzung oder soll zur Motivation dienen, auch wenn es unwahrscheinlich ist.

I think there could be a lot of reasons. Could be something as simple as "Well we think we have a chance at hitting this, and maybe it'll motivate the team, even if we know it's unlikely" — Jason Schreier (@jasonschreier) May 31, 2019

Wollen wir hoffen, dass die Release-Gerüchte stimmen und dass die Beteiligten angenehme Arbeitsbedingungen hatten.

The problem with the video game industry is that often delays just means more sustained crunch. Often workers aren't crunching because they're directly asked to, they're crunching because it's part of the company's culture — Jason Schreier (@jasonschreier) May 31, 2019

Zwei neue AAA-Spiele von Ubisoft?

Assassin's Creed & Watch Dogs 3? Zusätzlich war noch die Rede davon, dass uns in der ersten Jahreshälfte 2020 wohl auch ein bis zwei neue Ubisoft-Spiele ins Haus stehen. Was Jason Schreier anscheinend ebenfalls bestätigen kann. Dabei handelt es sich womöglich um die folgenden Titel:

Während die Gerüchte rund um Watch Dogs 3 als mehr oder weniger gesichert gelten, wirkt es zumindest eher unwahrscheinlich, dass das nächste Assassin's Creed wirklich Legion heißt.

Auf welches der Spiele freut ihr euch am meisten? Oder wollt ihr euch gleich das ganze erste Halbjahr 2020 frei nehmen?